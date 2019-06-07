Систему распространения газет хотят окончательно угробить

Претуры саботируют решение о возвращении киосков прессы, а мэрия хочет устанавливать на улицах свои киоски

Разработке концепции размещения киосков продажи прессы и цветов был посвящен состоявшийся 5 июня второй раунд общественных слушаний - первый прошел 22 мая.

Организаторами выступили муниципальные советники ПСРМ совместно с главным управлением торговли, общественного питания и оказания услуг примэрии. К руководителям предприятий, распространяющих газеты, журналы и другие товары, к работникам претур присоединился ответственный работник главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений кишиневской примэрии с другими архитекторами. Стало ясно, почему нет киосков прессы в исторической зоне столицы, в парках и на центральных улицах. И это после того, как МСК отменил запрет на их размещение. Решение совета саботируют претуры.

30 киосков снесли, газеты закрываются

Третий год на центральных улицах столицы нет киосков прессы.Решение принял мэр Дорин Киртоакэ в 2017 году, именно он убрал киоски на пространстве от улицы Пушкина до улицы Чуфля, на бульваре Негруцци и Пяца Гэрий – якобы в связи с ремонтом улиц. Снесли 30 киосков реализации прессы. Попытки получить решение на размещение киосков, убранных с проспекта Штефана чел Маре, в других местах, ни к чему не привели - отказывали претуры.

Снос киосков стал причиной снижения продаж местной прессы, падения тиражей - редакции газет и журналов стали закрываться. 7 июня объявила о своем закрытии республиканская газета «Тимпул де диминяцэ», которая выходила 18 лет. Главная причина – отсутствие нормальной сети доставки.

Киоски не нужны претурам

После протестов распространителей прессы, издателей и редакторов газет, после пресс- конференций и многочисленных обращений в парламентскую комиссию 5 февраля в столичный регламент торговли внесли поправку, отменив запрет на установление киосков по продаже прессы и цветов в исторической зоне столицы, в парках и на центральных улицах. Прошло четыре месяца – но нетрешения об утверждении мест размещения киосков, не утверждены модели, неизвестно, кто будет все это производить. Причина – претуры не представили информацию.

«Работу по установлению киосков надо начать с определения мест их размещения, - заявил на слушаниях Александр Бурлаку, представитель главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений кишиневской примэрии. – Так мы получим информацию, какие киоски нужны: прямоугольные, ромбовидные, треугольные. Согласуя критерии, узнаем, сколько и каких киосков необходимо и сможем объявить конкурс на архитектурные формы.

Управление архитектуры готово систематизировать всю информацию и выйти с единой концепцией. Необходимы предложения претур, так как эти органы лучше знают ситуацию на местах. Мы неоднократно в устной и письменной форме обращали внимание претур на то, чтобы они представили информацию по размещению киосков».

Нет денег

Второй этап - проведение конкурса для выбора архитектурной формы киосков - необходимо организовать, имея финансовую базу, считает Бурлаку: «Когда законодатели принимают решение, они не советуются с исполнителями. Для объявления конкурса необходимы призы, но никто не знает, кто их предоставит. Без конкурса нельзя выбрать и утвердить макеты киосков».

Новый регламент примэрии - на утопические проекты готовятся выделить деньги

Глава управления торговли, общественного питания и оказания услуг примэрии Марчел Замбицки внес смуту в процесс обсуждения. По его словам, разработан новый проект под названием «Регулирование торговли в муниципии Кишинев», который выставлен на сайте примэрии 27 мая.

В проекте закреплены предложения распространителей прессы, претур и экономических агентов. Нововведением станет установка наряду с киосками экономических агентов еще и 50 киосков мэрии. На это выделят деньги. В таких киосках экономические агенты смогут арендовать площади!

Но примэрия уже учреждала фирму «Омниа-пресс» по доставке печатных СМИ. Распространяли газеты и журналы со скрипом несколько лет, в итоге обанкротились и остались должны редакциям десятки тысяч лей. Кто поверит в новый проект примэрии? Кому он вообще нужен?

На первых общественных слушаниях глава управления торговли, общественного питания и оказания услуг предложил и другой утопический проект. Продажей прессы якобы могут заняться супермаркеты, средняя стоимость газет будет включена в стоимость покупки, и каждый покупатель сможет бесплатно выбрать газету по вкусу. Настоящий коммунизм!

Пока «слуги народа» выдумывают новые сказочные проекты, нарушается право граждан на доступ к информации. И за это никто не несет ответственности.

Марина ТИМОТИНА