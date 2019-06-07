Вода в озере Валя Морилор загрязнена

Вода в озере Валя Морилор в муниципии Кишиневе загрязнена и много рыбы погибает. Это происходит из-за водорослей, которые днем в процессе фотосинтеза вырабатывают кислород, а ночью потребляют его, вызывая асфиксию у рыб. Об этом сообщает Агентство по охране окружающей среды, которое по просьбе Инспекции по охране окружающей среды Кишинева взяло образцы воды из озера для определения качества поверхностной воды, передает IPN.

Агентство по охране окружающей среды сообщает, что избыточный рост водорослей приводит к нежелательному нарушению баланса организмов в воде и влияет на ее качество.

Председатель Кишиневской территориальной организации экологического движения Молдовы Владимир Гараба сказал для IPN, что водоросли развиваются, когда им есть, чем питаться. В случае озера Валя Морилор источником появления водорослей являются сточные воды, которые стекают в озеро и питают их. Попав в воду, говорит Владимир Гараба, остаточные вещества откладываются на дно, в виде осадка, и провоцируют развитие водорослей, которые в избытке потребляют кислород.

Эколог отметил, что после очистки, как в 2007 году, озеро находилось около трех-четырех лет в хорошем состоянии, но водоросли, которые между тем выросли в избытке, привели к данной ситуации. По словам Владимира Гарабы, выходом из ситуации является новая очистка озера или использование химических веществ, которые остановят развитие водорослей и разложение органического вещества, или установка аэраторов.

Исполняющий обязанности примара столицы Руслан Кодряну написал ранее в социальной сети, что к концу лета в озере Валя Морилор будут установлены 16 аэраторов, которые остановят гибель рыбы и устранят неприятный запах воды.