Оазу Нантой: Речь идет не об уступках, а о рисках

Решения Партии действия и солидарности и Партии „Платформа достоинство и правда” поддержать председателя парламента, выдвинутого Партией социалистов, не означают уступки, а скорее риски. Об этом заявил депутат от Блока ACUM Оазу Нантой, цитируемый IPN.

„Мы осознаем эти риски, но мы не можем подтолкнуть страну к досрочным выборам. Общество этого не хочет”, - заявил депутат в ходе передачи „Punctul pe azi” на TVR Moldova. По его мнению, коалиция между ПСРМ и ДПМ не была создана на следующий день после выборов именно потому, что такой вариант кому-то не подходит в Москве.

Политический комментатор Игорь Волницкий говорит, что решение Партии действия и солидарности было неожиданным, но его можно объяснить. Комментатор не исключает, что у ПДС был чисто стратегический подход, потому что они почувствовали, что их исключают из политической игры. „Они вмешались, слегка изменив данные проблемы, поднажали и побудили других крупных политических игроков принять меры”, - заявил Игорь Волницкий. По его словам, видно, что ПДС переходит на другой уровень политической борьбы, стараясь уделить больше внимания политическому анализу и стратегии, и это хорошо.

Кроме того, Игорь Волницкий не исключает, что внутри Блока ACUM обсуждается изменение стратегии, поскольку члены ППДП не приняли бы это изменение, а ПДС немного перегнула палку в данном случае. „ППДП, в целом, присоединилась к позиции ПДС, видоизменяя определенные аспекты и выдвинув определенные условия”, - сказал комментатор.

Журналист Виталие Кэлугэряну считает, что в последнее время наблюдается явная безответственность политиков Республики Молдова по отношению к гражданам. „Оставить страну на три месяца без правления я считаю, что это безответственность, которую мало кто может себе позволить. Такое отношение граждане не должны оставить без внимания, независимо от расцветки политических деятелей. Мы находимся в очень плохой экономической ситуации, и сигналы, приходящие от внешних партнеров, говорят об этом - мы приближаемся к большому краху”, - заявил журналист. По его мнению, граждане являются свидетелями спектакля, сценарий которого написан уже давно.

Политический блок ACUM пригласил Партию социалистов к продолжению диалога вечером в четверг или в пятницу утром, в 08.30, в парламенте. Политформирование отмечает, что приглашение приходит в результате решений, принятых национальными политическими советами двух партий Блока ACUM - ПДС и ППДП.