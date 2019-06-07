Экономика Жители трех столичных секторов проведут день без света Поставщик электроэнергии уведомляет о временном отключении электроэнергии в трех секторах Кишинева. Обесточенными окажутся квартиры в домах по следующим адресам: Сектор Буюканы: - ул. Б. Лэутару 26A, 28, 28/1, 32, ул. Ш. Няга 16-38, 17-37 – с 09:20 до 19:00. - ул. Корнулуй 5, 17 – с 09:00 до 19:00. - ул. Корнулуй 11/1, ул. Гиочеилор 999 – с 09:15 до 19:00. Сектор Центр: - ул. Букурешть 9999, ул. Каменица 2A,V, 4, 4A, 9999, ул. Чуфля 1, 4, 6, 9999, ул. Кристешть 1-5, 2-6, ул. Дачия 999, ул. Хрушка 2A, ул. И. Василенко 12-20, ул. Милешть 3-7, 4-34, ул. Валя Подулуй 2, 7, 8A, 9, ул. Валя Трандафирилор 2, 2B – с 09:00 до 17:00. - ул. Каля Басарабией 4, 10, 10/2, ул. Кэрбунарь 25-33, 32-38, ул. Скорень 8A, ул. Тэбэкэрия Веке 18-40, 19-25 – с 09:15 до 18:00. - ул. Фанталулуй 8 – с 09:00 до 12:00. - ул. Когэлничану 44, 52, 53, 54, 56, 57, 57/1, 59, 61, 63 – с 13:00 до 18:00. Сектор Рышкановка: Московский пр-т 5, 5/2, 5/4, 5A, 9, 9/2 – с 09:25 до 17:25. ул. Ботезату 1-11, 2-4, ул. П. Рареш 38, 59, ул. Романэ 24-32, 30/1 – с 13:00 до 17:00. Также будут обесточены дома в прилегающих к Кишиневу коммунах Дурлешть, Гидигич и Грэтиешть. Временно будет отключена электроэнергия в населенных пунктах по всей Молдове и районам – Анений Ной, Кагул, Кантемир, Комрат, Кэлэрашь, Кэушень, Чимишлия, Криулень, Хынчешть, Яловень, Леова, Ниспорень, Орхей, Стрэшень, Штефан-Водэ, Тараклия и Теленешть. Дополнительную информацию можно узнать по номеру телефона 022 43-11-11

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