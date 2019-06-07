Дмитрий Козак: все в Молдове выступают за восстановление отношений с Россией

Российский политик Дмитрий Козак рассказал о поездке в Молдову и встречах с политформированиями нашей республики. Он отметил, что представители всех партий Молдовы, с которыми он встретился, заявили о необходимости восстановления отношений с Россией.

Дмитрий Козак обратился к президенту Республики Молдова Игорю Додону во время заседания Молдавско-Российского экономического совета «Республика Молдова и регионы России» с проьсбой периодически напоминать парламентским фракциям, что на встрече с российским вице-премьером все они выступали за восстановление отношений с Россией.

– На встречах никто из них не говорил, что нужно заморозить отношения с Россией. Даже самый проевропейский блок ACUM выступил с пламенной речью о необходимости восстанавливать отношения с Россией. Демократическая партия — тоже за восстановление отношений с Россией. Председатель правительства действующего, сейчас лидер парламентской фракции демократической тоже за восстановление отношений.

Надо разморозить все. Я уже не говорю о Партии социалистов, которая изначально с этой позицией выступала, — резюмировал вице-премьер Дмитрий Козак.