Влияние капусты на размер женской груди – миф, - ученые

Бытующие в народе мнение, что потребление капусты положительно сказывается на размере бюста, решили проверить британские ученые.

По предположению исследователей, мнение о полезности капусты в деле увеличения объема женского бюста возникло отнюдь не на пустом месте. Ученые предположили, что в капусте содержатся компоненты, которые способны по своему составу имитировать рост молочных желез. Результаты этого исследования опубликовало издание The Mirror.

Дело в том, что капуста содержит в своем составе ряд нутриентов, которые, как считают ученые, при попадании в организм, ведут себя как женский половой гормон эстроген. В свою очередь грудь является органом, зависимым от гормонов. Однако установить прямой связи между активным употреблением овоща и размером груди учёные так и не смогли.

Другими словами, благодаря регулярному употреблению капусты бюст может увеличиться, но никаких гарантий этому нет.

- Любое увеличение размера груди после употребления капусты является случайностью, это будет трудно обосновать с научной точки зрения. Использовать капусту для увеличения размера груди – в целом неэффективная затея, - резюмировали в итоге специалисты.

Зато в капусте имеется немало полезных микро– и макроэлементов, оказывающих положительное влияние на здоровье.