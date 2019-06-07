7 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Интервью
Что Черный Кролик нам готовит?
07.06.2019

Рубрика «Рестораторы». Интервью с директором ресторана Black Rabbit Александрой Алейновой. 

Саша, добрый день.  Black Rabbit уже отметил годовщину, наверное, почти все, кто ходят по ресторанам, у вас побывали, а меня до сих пор спрашивают, а кто хозяин ресторана, а кто директор…

Я же вот с удовольствием согласилась с вами поговорить, так что ни о какой намеренной «скрытности» не стоит говорить. Просто мы едины в позиции, что для гостя важны в первую очередь атмосфера ресторана, качество еды и обслуживания. Вот этому мы и уделяем главное наше внимание.

Я наблюдаю сейчас в ресторанном бизнесе два тренда. Появились рестораны, которые очень активно экспериментируют с меню. Обновления могут происходить если не каждый месяц, то несколько раз в год обязательно. И, конечно, остаются оплоты консерватизма, где меню не меняется годами, причем это тоже может быть успешный ресторан. В каком тренде Black Rabbit?

Наверное, посередине. Мы обновляем меню каждые полгода. Вот как раз сейчас готовится сезонное обновление, сезонные фрукты и овощи, и блюд десять мы до конца июня добавим. Но, конечно, излюбленные блюда гостей в меню останутся.

А что в топе блюд Black Rabbit?

Телятина в любом виде, она в нескольких позициях. И любимый десерт – торт Black Rabbit. Его иногда путают с тирамису из-за внешнего вида, но он вообще ни разу не тирамису. Он сделан из черного и белого бельгийского шоколада, черный корж и белый верх. Кстати, готовим мы его именно как торт, и потом нарезаем на 11-12 кусочков, в зависимости от веса. Так что, кто знает, заказывает его на дни рождения или другие праздники как целый торт.

А еще наша «фишка» в том, что мы готовим привычные блюда в непривычной форме. Окрошка чуть-чуть не окрошка, свекольник чуть не свекольник. Вот вы заказали баклажанную икру, но она с муссом из козьего сыра и не с хлебом, а с крутонами, так что вкус у нее тоже особенный.

Не спорю. Вкусно и необычно. Кстати, вспомнил про вашу акцию «закажи десерт и поезжай домой на электромобиле». Как ее результаты?

А это не акция, а постоянная услуга ресторана. Есть сегмент гостей ресторана, который постоянно это услугой пользуется. У нас сейчас три электромобиля, да вы их постоянно должны видеть по городу, они все забрендированы под Black Rabbit. Так что заказывайте кростату с клубникой, песочное тесто и клубничная начинка, и езжайте куда хотите по городу уже бесплатно.

Вы уже месяца полтора-два оказываете эту услугу, много людей ей воспользовалось?

Не знаю точно, не считала, но по ощущениям – человек 200, не меньше.

Летом, кстати, не мешает отсутствие террасы?

Не чувствую какого-то большого спада в посетителях. Иногда, наоборот, в жару у нас даже больше людей, в наших-то залах всегда комфортная прохлада. Плюс я заметила еще одну особенность. Недавно в выходные я хотела поужинать в городе одна, прошлась по центру и нигде не нашла места. Даже если столик свободен, администрация не спешит отдать его на субботний вечер одному человеку. В Black Rabbit у нас есть целая барная стойка у окна. Это очень удобно для тех, кто хочет поесть в одиночестве. А разглядывать улицу в окно -- это занятие, которым можно заниматься бесконечно.

Как директор ресторана, ты сто процентов обращаешь внимание на другие рестораны. Не буду спрашивать про Кишинев, не этично, но отметь какой-нибудь ресторан в тех городах, куда мы часто путешествуем…

Недавно я отмечала день рождения в Будапеште. Мне порекомендовали ресторан Spoon on the boat, ресторан на воде с видом на ночной Будапешт. И хотя они ошиблись с резервацией -- я бронировала столик по интернету, и они перепутали час, -- но зато они профессионально справились с проблемой, я оценила. Что же касается блюда из тунца, то я осталась просто в восторге. Тот случай, когда даже будучи из ресторанной сферы, ты с закрытыми глазами не сразу можешь понять, это рыба или нежнейшее мясо. И подгарнировка была в аккомпанемент блюду.

Подгарнировка? Первый раз слышу слово…

Когда ты в меню читаешь «лосось со спаржей», то спаржа, часто не гарнир, ее не целая тарелка, ее будет немного, столько, чтобы оттенить вкус основного блюда. Это – подгарнировка. Ну если ты не наедаешься, тогда уже заказываешь отдельно гарнир.

Павел ЗИНГАН

фото: Locals.md


 
Количество просмотров:
119
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.