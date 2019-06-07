Что Черный Кролик нам готовит?

Рубрика «Рестораторы». Интервью с директором ресторана Black Rabbit Александрой Алейновой.

Саша, добрый день. Black Rabbit уже отметил годовщину, наверное, почти все, кто ходят по ресторанам, у вас побывали, а меня до сих пор спрашивают, а кто хозяин ресторана, а кто директор…

Я же вот с удовольствием согласилась с вами поговорить, так что ни о какой намеренной «скрытности» не стоит говорить. Просто мы едины в позиции, что для гостя важны в первую очередь атмосфера ресторана, качество еды и обслуживания. Вот этому мы и уделяем главное наше внимание.

Я наблюдаю сейчас в ресторанном бизнесе два тренда. Появились рестораны, которые очень активно экспериментируют с меню. Обновления могут происходить если не каждый месяц, то несколько раз в год обязательно. И, конечно, остаются оплоты консерватизма, где меню не меняется годами, причем это тоже может быть успешный ресторан. В каком тренде Black Rabbit?

Наверное, посередине. Мы обновляем меню каждые полгода. Вот как раз сейчас готовится сезонное обновление, сезонные фрукты и овощи, и блюд десять мы до конца июня добавим. Но, конечно, излюбленные блюда гостей в меню останутся.

А что в топе блюд Black Rabbit?

Телятина в любом виде, она в нескольких позициях. И любимый десерт – торт Black Rabbit. Его иногда путают с тирамису из-за внешнего вида, но он вообще ни разу не тирамису. Он сделан из черного и белого бельгийского шоколада, черный корж и белый верх. Кстати, готовим мы его именно как торт, и потом нарезаем на 11-12 кусочков, в зависимости от веса. Так что, кто знает, заказывает его на дни рождения или другие праздники как целый торт.

А еще наша «фишка» в том, что мы готовим привычные блюда в непривычной форме. Окрошка чуть-чуть не окрошка, свекольник чуть не свекольник. Вот вы заказали баклажанную икру, но она с муссом из козьего сыра и не с хлебом, а с крутонами, так что вкус у нее тоже особенный.

Не спорю. Вкусно и необычно. Кстати, вспомнил про вашу акцию «закажи десерт и поезжай домой на электромобиле». Как ее результаты?

А это не акция, а постоянная услуга ресторана. Есть сегмент гостей ресторана, который постоянно это услугой пользуется. У нас сейчас три электромобиля, да вы их постоянно должны видеть по городу, они все забрендированы под Black Rabbit. Так что заказывайте кростату с клубникой, песочное тесто и клубничная начинка, и езжайте куда хотите по городу уже бесплатно.

Вы уже месяца полтора-два оказываете эту услугу, много людей ей воспользовалось?

Не знаю точно, не считала, но по ощущениям – человек 200, не меньше.

Летом, кстати, не мешает отсутствие террасы?

Не чувствую какого-то большого спада в посетителях. Иногда, наоборот, в жару у нас даже больше людей, в наших-то залах всегда комфортная прохлада. Плюс я заметила еще одну особенность. Недавно в выходные я хотела поужинать в городе одна, прошлась по центру и нигде не нашла места. Даже если столик свободен, администрация не спешит отдать его на субботний вечер одному человеку. В Black Rabbit у нас есть целая барная стойка у окна. Это очень удобно для тех, кто хочет поесть в одиночестве. А разглядывать улицу в окно -- это занятие, которым можно заниматься бесконечно.

Как директор ресторана, ты сто процентов обращаешь внимание на другие рестораны. Не буду спрашивать про Кишинев, не этично, но отметь какой-нибудь ресторан в тех городах, куда мы часто путешествуем…

Недавно я отмечала день рождения в Будапеште. Мне порекомендовали ресторан Spoon on the boat, ресторан на воде с видом на ночной Будапешт. И хотя они ошиблись с резервацией -- я бронировала столик по интернету, и они перепутали час, -- но зато они профессионально справились с проблемой, я оценила. Что же касается блюда из тунца, то я осталась просто в восторге. Тот случай, когда даже будучи из ресторанной сферы, ты с закрытыми глазами не сразу можешь понять, это рыба или нежнейшее мясо. И подгарнировка была в аккомпанемент блюду.

Подгарнировка? Первый раз слышу слово…

Когда ты в меню читаешь «лосось со спаржей», то спаржа, часто не гарнир, ее не целая тарелка, ее будет немного, столько, чтобы оттенить вкус основного блюда. Это – подгарнировка. Ну если ты не наедаешься, тогда уже заказываешь отдельно гарнир.

Павел ЗИНГАН

фото: Locals.md