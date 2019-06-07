«Комплексная информация». Партия Додона проведёт переговоры с партией Плахотнюка

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"Политический исполнительный комитет Партии социалистов обсудил текущую политическую ситуацию на своем внеочередном заседании.
По итогам обсуждения отметим следующее:
1. ПСРМ продолжит вести переговоры и настаивает на своей позиции, изложенной в решении Республиканского совета от 12 апреля 2019 года, которая предусматривает:
2. 7 июня 2019 года в 15:00 состоится заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова для окончательного обсуждения и принятия итоговых решений.
3. Для того чтобы подготовить необходимую комплексную информацию для принятия окончательных решений на Республиканском совете, сегодня, в течение дня, ПСРМ будет делегировать своих представителей для выяснения деталей ранее объявленного предложения Демократической партии по преодолению политического кризиса", сообщается в пресс-релизе ПСРМ.
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