Что важно знать жителям Молдовы, собираясь в отпуск...

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Семья
Выезжая за пределы страны, необходимо не терять бдительности в любой ситуации.
1. Что не так с водительскими правами, которые граждане Молдовы поменяли на румынские?
Германия их не признает. Для немцев эти документы недействительны, потому что экзамен, который сдавал наш соотечественник, не является признанным в ЕС. При этом вовсе не значит, что немцы обвиняют вас в нелегальном получении прав — нет, речь идет только о их признании. Придется заплатить штраф в 500 евро. Естественно, речь идет о случаях, когда люди устраиваются с ними на работу.
Что же касается молдавского водительского удостоверения, то автотуристы с ним могут чувствовать себя спокойно.
А что это вы в шлепках?
2. За что греки могут отобрать у молдавских водителей права?
В Греции вступили в силу новые правила дорожного движения. Практически за все нарушения там на месте будут конфисковывать права и номерные знаки, а также накладывать штраф. Это касается непристегнутого ремня безопасности, а также отсутствия шлема. Наказание предусмотрено и за использование телефона во время вождения.
Превышение скорости на более чем 30 км/ч наказывается штрафом в 350 евро. Несоблюдение знака STOP на перекрестке обойдется водителю в 700 евро. За незаконную остановку или стоянку предусмотрен штраф от 40 до 150 евро, а за выполнение опасных маневров – в 700 евро.
Также можно остаться без водительского удостоверения и знаков, выбросив мусор, включая сигареты. Кроме того, в Греции (и, кстати, в Италии) вас могут оштрафовать на 100 евро за то, что вы сидите за рулем автомобиля... в шлепанцах!
Путешествие на автомобиле должно доставлять удовольствие.
3. Почему в Египте нельзя кормить акул, а в Париже – голубей?
В Египте после случаев нападения на людей акул запретили кормление рыб и морскую рыбалку. За нарушение придется отдать 15 долларов.
В Женеве, Венеции, Париже, Лондоне, Флоренции и Хельсинкизапрещено кормить голубей: птицы своими испражнениями портят старинные здания и памятники. Туристу за доброту душевную придется выложить от 60 до 600 долларов.
Билеты покупаем, бабушек пропускаем!
4. Где самые большие штрафы за проезд «зайцем»?
Дороже всего безбилетнику обойдется проезд в британской электричке — штраф достигает 2300 евро.
При этом в городском автобусе он всего 23 евро. В Португалии«бесплатный проезд» по городу стоит 200 евро, в Италии — от 33 до 100 евро.
Не ешь на ходу - накладно.
5. Почему в Италии запрещено есть на ходу?
В большинстве итальянских городов — Риме, Болонье, Флоренции, Венеции — нельзя перекусывать по дороге. Всё ради памятников: неизвестно, на каком из фотографируемых венецианских мостов маслом вниз упадет ваш бутерброд. Поэтому либо ищите кафешку, либо готовьте от 25 до 500 евро.
РОМАН ВЛАДИМИРОВ
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