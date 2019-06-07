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Семья
Что важно знать жителям Молдовы, собираясь в отпуск...
07.06.2019

Выезжая за пределы страны, необходимо не терять бдительности в любой ситуации.

1. Что не так с водительскими правами, которые граждане Молдовы поменяли на румынские?

Германия их не признает. Для немцев эти документы недействительны, потому что экзамен, который сдавал наш соотечественник, не является признанным в ЕС. При этом вовсе не значит, что немцы обвиняют вас в нелегальном получении прав — нет, речь идет только о их признании. Придется заплатить штраф в 500 евро. Естественно, речь идет о случаях, когда люди устраиваются с ними на работу.

Что же касается молдавского водительского удостоверения, то автотуристы с ним могут чувствовать себя спокойно.

А что это вы в шлепках?

А что это вы в шлепках?

2. За что греки могут отобрать у молдавских водителей права?

В Греции вступили в силу новые правила дорожного движения. Практически за все нарушения там на месте будут конфисковывать права и номерные знаки, а также накладывать штраф. Это касается непристегнутого ремня безопасности, а также отсутствия шлема. Наказание предусмотрено и за использование телефона во время вождения.

Превышение скорости на более чем 30 км/ч наказывается штрафом в 350 евро. Несоблюдение знака STOP на перекрестке обойдется водителю в 700 евро. За незаконную остановку или стоянку предусмотрен штраф от 40 до 150 евро, а за выполнение опасных маневров – в 700 евро.

Также можно остаться без водительского удостоверения и знаков, выбросив мусор, включая сигареты. Кроме того, в Греции (и, кстати, в Италии) вас могут оштрафовать на 100 евро за то, что вы сидите за рулем автомобиля... в шлепанцах!

Путешествие на автомобиле должно доставлять удовольствие.

Путешествие на автомобиле должно доставлять удовольствие.

3. Почему в Египте нельзя кормить акул, а в Париже – голубей?

В Египте после случаев нападения на людей акул запретили кормление рыб и морскую рыбалку. За нарушение придется отдать 15 долларов.

В Женеве, Венеции, Париже, Лондоне, Флоренции и Хельсинкизапрещено кормить голубей: птицы своими испражнениями портят старинные здания и памятники. Туристу за доброту душевную придется выложить от 60 до 600 долларов.

Билеты покупаем, бабушек пропускаем!

Билеты покупаем, бабушек пропускаем!

4. Где самые большие штрафы за проезд «зайцем»?

Дороже всего безбилетнику обойдется проезд в британской электричке — штраф достигает 2300 евро.

При этом в городском автобусе он всего 23 евро. В Португалии«бесплатный проезд» по городу стоит 200 евро, в Италии — от 33 до 100 евро.

Не ешь на ходу - накладно.

Не ешь на ходу - накладно.

5. Почему в Италии запрещено есть на ходу?

В большинстве итальянских городов — Риме, Болонье, Флоренции, Венеции — нельзя перекусывать по дороге. Всё ради памятников: неизвестно, на каком из фотографируемых венецианских мостов маслом вниз упадет ваш бутерброд. Поэтому либо ищите кафешку, либо готовьте от 25 до 500 евро.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ


 
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