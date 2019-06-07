Что важно знать жителям Молдовы, собираясь в отпуск...

Выезжая за пределы страны, необходимо не терять бдительности в любой ситуации.

1. Что не так с водительскими правами, которые граждане Молдовы поменяли на румынские?

Германия их не признает. Для немцев эти документы недействительны, потому что экзамен, который сдавал наш соотечественник, не является признанным в ЕС. При этом вовсе не значит, что немцы обвиняют вас в нелегальном получении прав — нет, речь идет только о их признании. Придется заплатить штраф в 500 евро. Естественно, речь идет о случаях, когда люди устраиваются с ними на работу.

Что же касается молдавского водительского удостоверения, то автотуристы с ним могут чувствовать себя спокойно.

А что это вы в шлепках?

2. За что греки могут отобрать у молдавских водителей права?

В Греции вступили в силу новые правила дорожного движения. Практически за все нарушения там на месте будут конфисковывать права и номерные знаки, а также накладывать штраф. Это касается непристегнутого ремня безопасности, а также отсутствия шлема. Наказание предусмотрено и за использование телефона во время вождения.

Превышение скорости на более чем 30 км/ч наказывается штрафом в 350 евро. Несоблюдение знака STOP на перекрестке обойдется водителю в 700 евро. За незаконную остановку или стоянку предусмотрен штраф от 40 до 150 евро, а за выполнение опасных маневров – в 700 евро.

Также можно остаться без водительского удостоверения и знаков, выбросив мусор, включая сигареты. Кроме того, в Греции (и, кстати, в Италии) вас могут оштрафовать на 100 евро за то, что вы сидите за рулем автомобиля... в шлепанцах!

Путешествие на автомобиле должно доставлять удовольствие.

3. Почему в Египте нельзя кормить акул, а в Париже – голубей?

В Египте после случаев нападения на людей акул запретили кормление рыб и морскую рыбалку. За нарушение придется отдать 15 долларов.

В Женеве, Венеции, Париже, Лондоне, Флоренции и Хельсинкизапрещено кормить голубей: птицы своими испражнениями портят старинные здания и памятники. Туристу за доброту душевную придется выложить от 60 до 600 долларов.

Билеты покупаем, бабушек пропускаем!

4. Где самые большие штрафы за проезд «зайцем»?

Дороже всего безбилетнику обойдется проезд в британской электричке — штраф достигает 2300 евро.

При этом в городском автобусе он всего 23 евро. В Португалии«бесплатный проезд» по городу стоит 200 евро, в Италии — от 33 до 100 евро.

Не ешь на ходу - накладно.

5. Почему в Италии запрещено есть на ходу?

В большинстве итальянских городов — Риме, Болонье, Флоренции, Венеции — нельзя перекусывать по дороге. Всё ради памятников: неизвестно, на каком из фотографируемых венецианских мостов маслом вниз упадет ваш бутерброд. Поэтому либо ищите кафешку, либо готовьте от 25 до 500 евро.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ