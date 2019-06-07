Смотрите и завидуйте: Мама молдавского певца Дана Балана в 61 год показала шикарную фигуру в соблазнительном наряде

Людмила Балан поделилась секретом стройной фигуры.

Мама известного на весь мир исполнителя Дана Балана - пример красоты и молодости. Глядя на ее фигуру, трудно поверить, что Людмиле Балан уже 61 год. И каждый раз, принимая участие в модных фотосессиях, телепередачах или же появляясь на светских вечеринках она доказывает, что возраст – это лишь цифра!

Недавно Людмила Балан в очередной раз всех удивила, появившись на публике в коротеньком платье ярко-красного цвета. Свой образ она дополнила босоножками белого цвета на платформе.

Женщина в красном Фото: СОЦСЕТИ

Мама популярного певца призналась, что практически исключила из своего рациона мяса.

"Я люблю вкусно поесть, но практически отказалась от мяса и жирной пищи. Мясо я ем только приготовленное на гратаре и только с овощами. Ем очень медленно и всего один раз в день. Занимаюсь спортом", - поделилась Людмила.

Людмила позволяет себе носить короткие платья Фото: СОЦСЕТИ

В то же время она отметила, что для поддержания красоты использует всего один трюк и речь не о косметике или омолаживающих процедурах. Людмила Балан призналась, что использует лимон для отшелушивания кожи и избавления от мертвых клеток.

Людмила Балан призналась, что ест всего один раз в день

ЛИДИЯ ТКАЧ