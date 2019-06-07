Смотрите и завидуйте: Мама молдавского певца Дана Балана в 61 год показала шикарную фигуру в соблазнительном наряде

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Знаменитости
Людмила Балан поделилась секретом стройной фигуры.
Мама известного на весь мир исполнителя Дана Балана - пример красоты и молодости. Глядя на ее фигуру, трудно поверить, что Людмиле Балан уже 61 год. И каждый раз, принимая участие в модных фотосессиях, телепередачах или же появляясь на светских вечеринках она доказывает, что возраст – это лишь цифра!
Недавно Людмила Балан в очередной раз всех удивила, появившись на публике в коротеньком платье ярко-красного цвета. Свой образ она дополнила босоножками белого цвета на платформе.
Женщина в красном Фото: СОЦСЕТИ
Мама популярного певца призналась, что практически исключила из своего рациона мяса.
"Я люблю вкусно поесть, но практически отказалась от мяса и жирной пищи. Мясо я ем только приготовленное на гратаре и только с овощами. Ем очень медленно и всего один раз в день. Занимаюсь спортом", - поделилась Людмила.
Людмила позволяет себе носить короткие платья Фото: СОЦСЕТИ
В то же время она отметила, что для поддержания красоты использует всего один трюк и речь не о косметике или омолаживающих процедурах. Людмила Балан призналась, что использует лимон для отшелушивания кожи и избавления от мертвых клеток.
Людмила Балан призналась, что ест всего один раз в день
ЛИДИЯ ТКАЧ
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