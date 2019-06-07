Политик, снятый с выборов в Молдове: «Я заражу членов ЦИКа СПИДом и сифилисом – хорошо, что не застрелил их прямо в здании!»

В адрес МВД поступила просьба взять под охрану работников местного ЦИКа из-за этих угроз [18+]

Молдова на своем веку повидала всяких политиков, но даже среди самых отмороженных несостоявшийся кандидат в башканы Гагаузии Василий Аладов, особенно выделяется. После того, как ЦИК ему отказал, он записал видеобращение, в котором наговорил на парочку статей Административного и Уголовного кодексов.

Во время прямого эфира он не стеснялся в выражениях, комментируя свое снятие с избирательной гонки. Опустим нецензурщину в этом спиче, оставив лишь такие слова в адрес чденов ЦИКа «Тварь», «Мразь», «Паразит», «Гнида», «Подонки». Помимо прочего, как сообщает gagauzinfo.md, он с горечью заметил, что, «хорошо, что не застрелил их внутри» здания.

Помимо словесных оскорблений в адрес членов Центральной избирательной комиссии, несостоявшийся кандидат в башканы пригрозил им судебными разбирательствами и расправой.

«Они ответят не только перед законом, но и перед моей бандой, коллективом, который мы имеем в Гагаузией, моими сторонниками. Они [члены ЦИК] будут каждый свой день жизни в Комрате считать адом. Тем, что они делают, они навели беду на своих детей и близких. Если они не обоснуют хоть один из предъявленных мне пяти пунктов, которые они мне «начесали», то они плохо закончат. Их родственники будут болеть СПИДом, венерическими заболеваниями», - заявил Аладов.

Кстати, кандидат в башканы Гагаузии Ирина Влах обратилась к МВД Молдовы с просьбой взять под защиту членов Центральной избирательной комиссии автономии. Влах назвала беспрецедентным случаем прозвучавшие из уст бывшего претендента в башканы угрозы и оскорбления в адрес членов Центральной избирательной комиссии и их семей.

ПАВЕЛ МУНТЯН