Социалисты не пришли на встречу с блоком ACUM

Социалисты не пришли на переговоры с блоком ACUM. Члены тандема ПДС-ППДП ждали их в парламенте полтора часа. Позже вице-председатель ПДС Михай Попшой вышел к прессе и официально объявил, что ПСРМ проигнорировали приглашение.

"Политический блок ACUM сообщает, что ПСРМ и сегодня не пришли на переговоры для разблокировки политической ситуации в стране, для избежания досрочных выборов, для избрания руководства и для голосование за антиолигархические законы.

Мы подтверждаем нашу общую позицию от блока ACUM о готовности поддержать представителя ПСРМ на пост спикера парламента, на условии, что фракция проголосует за антиолигархический закон и правительство ACUM", - сказал Михай Попшой.

Напомним, блок ACUM пригласил Партию социалистов встретиться в парламенте 7 июня для того, чтобы "продолжить диалог" о создании коалиции. Однако, секретарь ПСРМ по идеологии Ион Чебан ответил, что у партий, входящих в блок, нет единой позиции и поэтому социалисты пока не ответят на приглашение.