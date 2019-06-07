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Социалисты не пришли на встречу с блоком ACUM
07.06.2019

Социалисты не пришли на переговоры с блоком ACUM. Члены тандема ПДС-ППДП ждали их в парламенте полтора часа. Позже вице-председатель ПДС Михай Попшой вышел к прессе и официально объявил, что ПСРМ проигнорировали приглашение. 

"Политический блок ACUM сообщает, что ПСРМ и сегодня не пришли на переговоры для разблокировки политической ситуации в стране, для избежания досрочных выборов, для избрания руководства и для голосование за антиолигархические законы.

Мы подтверждаем нашу общую позицию от блока ACUM о готовности поддержать представителя ПСРМ на пост спикера парламента, на условии, что фракция проголосует за антиолигархический закон и правительство ACUM", - сказал Михай Попшой.

Напомним, блок ACUM пригласил Партию социалистов встретиться в парламенте 7 июня для того, чтобы "продолжить диалог" о создании коалиции. Однако, секретарь ПСРМ по идеологии Ион Чебан ответил, что у партий, входящих в блок, нет единой позиции и поэтому социалисты пока не ответят на приглашение.


 
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