Важное уточнение Air Moldova по поводу самолетов Yan Air

Air Moldova уже месяц, как расторгла договорные отношения с компанией Yan Air, говорится в пресс-релизе, опубликованном в пятницу, 7 июня. Более того, компания заверяет, что все ее самолеты безопасны и соответствуют всем международным стандартам, свидетельством чему являются сертификаты, выданные международными организациями.

«Авиакомпания Air Moldova сообщает, что с середины мая не имеет договорных отношений с компанией Yan Air. Air Moldova более не пользуется услугами этой компании и, соответственно, ее авиалайнерами», - пишет Air Moldova на своей страничке в сети facebook.

В то же время, Air Moldova уточняет, что все самолеты ее флота и те, которые предоставляют услуги от имени компании, безопасны и соответствуют всем стандартам качества и безопасности. «Они постоянно проверяются и тестируются в самых популярных международных центрах высококвалифицированными специалистами в этой области», - отмечается в пресс-релизе авиакомпании.

Air Moldova напоминает, что обладает сертификатами качества и безопасности, выданными престижными международными авиационными организациями, в том числе сертификатом, недавно выданным Европейским агентством по безопасности воздушного транспорта, согласно которому Air Moldova соответствует всем нормам безопасности и предоставляет качественные услуги, в соответствии со стандартами ЕС.

В этом контексте, Air Moldova призывает СМИ, которые распространили ложную информацию о самолетах компании и ее договорных отношениях с Yan Air, опубликовать соответствующие опровержения. «Учитывая представленную выше информацию, мы призываем все СМИ, которые публиковали новости о самолетах Air Moldova и договорных отношениях с другими компаниями, опубликовать опровержения, в соответствии с действующим законодательством и Кодекса этики журналистов», - отмечается в сообщении для прессы.

Напоминаем, что Air Moldova является единственной компанией в Республике Молдова, обладающей сертификатом безопасности Operational Safety Audit, выданным Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA), отмечается в пресс-релизе компании.