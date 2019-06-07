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Общество
Внимание, кишиневцы: Один из столичных троллейбусов изменил свой маршрут
07.06.2019

Рассказываем, как теперь курсирует общественный транспорт. 

Речь идет о троллейбусе, связывающим телецентр с центром столицы. Начиная с первого июня движение троллейбуса №20 изменилось следующим образом:

Туда: Мунчештское шоссе (Троллейбусный парк №2), ул. Буребиста, ул. Сармезеджетуса, бул. Дечебал, бул. Ю. Гагарин, бул. Негруцци, бул. Штефана чел Маре, ул. В. Александри, Хынчештское шоссе, ул. В. Докучаев.

Обратно: ул. В. Докучаев, ул. Г. Асаки, ул. П. Халиппа, ул. Измаильская, бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарин, Мунчештское шоссе (Троллейбусный парк №2).


 
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