Внимание, кишиневцы: Один из столичных троллейбусов изменил свой маршрут

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Общество
Рассказываем, как теперь курсирует общественный транспорт.
Речь идет о троллейбусе, связывающим телецентр с центром столицы. Начиная с первого июня движение троллейбуса №20 изменилось следующим образом:
Туда: Мунчештское шоссе (Троллейбусный парк №2), ул. Буребиста, ул. Сармезеджетуса, бул. Дечебал, бул. Ю. Гагарин, бул. Негруцци, бул. Штефана чел Маре, ул. В. Александри, Хынчештское шоссе, ул. В. Докучаев.
Обратно: ул. В. Докучаев, ул. Г. Асаки, ул. П. Халиппа, ул. Измаильская, бул. Д. Кантемир, бул. Ю. Гагарин, Мунчештское шоссе (Троллейбусный парк №2).
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