Стали известны зарплаты молдаван в первом квартале 2019 года

В первом квартале 2019 года средняя ежемесячная зарплата в Молдове составила 6 923 лея. Отмечается, что это на 17% больше, нежели за аналогичный период в 2018 году. Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

Средняя зарплата жителей Молдовы, работающих в бюджетном секторе, составила 6 842 лея, а в экономическом зарабатывали в примерно на 100 леев больше - 6 954 лея в месяц.

Самые высокие зарплаты получают те, кто работает в сфере информационных технологий, в среднем по 15 тысяч леев в месяц и сотрудники в области финансов и страхования - 12 тысяч леев.

Зарплата учителей и врачей в среднем равна шести тысячам леев, а люди искусства получают на тысячу леев меньше.

Самая низкая заработная плата сохраняется в сельском и лесном хозяйстве, а также в области рыболовства. Люди, занятые в этих областях, ежемесячно получают зарплату в размере 4 тысяч леев.