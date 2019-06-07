7 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Экономика
Стали известны зарплаты молдаван в первом квартале 2019 года
07.06.2019

В первом квартале 2019 года средняя ежемесячная зарплата в Молдове составила 6 923 лея. Отмечается, что это на 17% больше, нежели за аналогичный период в 2018 году. Об этом сообщает Национальное бюро статистики.

Средняя зарплата жителей Молдовы, работающих в бюджетном секторе, составила 6 842 лея, а в экономическом зарабатывали в примерно на 100 леев больше - 6 954 лея в месяц.

Самые высокие зарплаты получают те, кто работает в сфере информационных технологий, в среднем по 15 тысяч леев в месяц и сотрудники в области финансов и страхования - 12 тысяч леев.

Зарплата учителей и врачей в среднем равна шести тысячам леев, а люди искусства получают на тысячу леев меньше.

Самая низкая заработная плата сохраняется в сельском и лесном хозяйстве, а также в области рыболовства. Люди, занятые в этих областях, ежемесячно получают зарплату в размере 4 тысяч леев.


 
Количество просмотров:
70
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.