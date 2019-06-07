ACUM против кандидатуры Гречаный на пост спикера и не хочет отдавать социалистам ни одно министерство

Несмотря на то, что Партия социалистов выдвинула четкое условие о том, что пост спикера должен занять представитель ПСРМ, и что на эту должность выдвигается кандидатура председателя формирования Зинаиды Гречаный, лидеры блока ACUM делают вид, что не поняли этого.

В частности, как выяснилось вчера в рамках программы на частном телеканале, акумовцы не поддерживают эту кандидатуру и собираются выяснить, является ли она финальной. В то же время и Санду, и Нэстасе дали четко понять, что если ПСРМ «не удовлетворит» должность только лишь спикера и если социалисты будут претендовать еще на какие-то посты, в том числе в министерствах, уступать эти кресла они представителям ПСРМ не собираются, пишет Аgora.md.

Вчера исполком Партии социалистов постановил, что ПСРМ продолжит вести дискуссии и настаивает на своей позиции, изложенной в решении республиканского совета от 12 апреля, которая предусматривает: приоритетное утверждение пакета законов, в том числе социальных, экономических, в области межэтнических отношений, консолидации государственных институтов; восстановление полномочий Президента Республики Молдова, которые были по состоянию на 1 октября 2016 года; разделение ответственности в процессе правления; избрание в качестве председателя парламента Зинаиды Гречаный, председателя Партии социалистов.

В то же время при формировании правительства ПСРМ будет продолжать настаивать на областях внешней политики, общественного порядка и обороны (включая министерства иностранных дел, внутренних дел и обороны), а также реинтеграции страны, включая соответствующие функции в правительстве.