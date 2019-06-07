Почему унионисты против социалистов ?

Вчера у главного офиса партии «Действие и солидарность» протестующие унионисты устроили митинг. Бунтующие недовольны согласием Майи Санду предоставить социалистам пост спикера парламента. Одному из депутатов партии предложили испражниться на свое удостоверение депутата:

«Они не занимаются важными вещами, они устраивают шоу, смотрят мультики. Господин Попшой, можете помочиться на свое удостоверение депутата. У вас никогда не было серьезной цели».

У Вас может возникнуть вопрос : какая может быть разница маргиналам-унионистам, кто займёт пост спикера парламента?

Проанализировав последние годы работы парламента, возглавляемого Демократической партией Молдовы, понимаешь, что единственноей немногочисленной силой против потери суверинитета (унионисты выступают за объеднинение с Румынией) были, и остаются социалисты. Они руководствуются Конституцией РМ, про которую уходящее правительство Павла Филиппа, видимо забыло.

В первых же статьях Конституции говорится, что Республика Молдова – суверенное и независимое, единое и неделимое государство. Национальный суверенитет принадлежит народу РМ, и ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Территория Молдовы неотчуждаема, а границы закреплены законом.

Пункт (1) статьи 56 гласит: «Преданность стране священна».

Согласно данным социологических опросов, подавляющее большинство граждан Молдовы высказываются против объединения с Румынией. Тем не менее, в нарушение Конституции, в стране допускалась и поощрялась деятельность различных организаций и политических формирований с унионистскими устремлениями, организуются шествия унионистов с румынскими и оскверненными молдавскими флагами.

Именно по инициативе Партии социалистов РМ парламент в сентябре заслушает руководство спецслужб, МВД и Генеральной прокуратуры по поводу законности открытой агитации унионистов в пользу объединения Молдовы с Румынией. Речь идет, прежде всего, об унионистской ассоциации «Onoare, Demnitate și Patrie» («Честь, Достоинство и Родина» - ODIP), члены и сторонники которой проводят информационную кампанию среди молодежи в поддержку своих идей. Большинство законодателей поддержали инициативу ПСРМ о включении слушаний в повестку дня пленарного заседания.

Унионисты понимают, что к власти идут люди, которые не будут с ними церемониться.

Если нация соглашается отречься от своего суверенитета, то ее уделом, конечно, могут быть только беды и несчастья. – Мустафа Ататюрк

Екатерина Бородина