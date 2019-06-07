Решение социалистов Молдовы: Никаких коалиций - скорее всего, мы пойдем на досрочные выборы

После Республиканского совета, президент Молдовы Игорь Додон огласил решение Совета ПСРМ.

Что сказал президент после заседания:

Первое. АКУМ остался на тех же позициях, не хотят голосовать за спикера от социалистов.

Второе. Предложение Демпартии нас не устроило.

Третье. 12 апреля мы сказали - либо блок с АКУМ, либо досрочные.

Четвертое. Возможно, с большой вероятностью - идем на досрочные выборы, чтобы выйти из политического кризиса надо голосовать за партию которая наберет возможно больше всего голосов.

Пятое. На новых выборах социалисты улучшат свои результаты.

Шестое. Мы и в одномандатных округах, где проиграли в 100 голосов. имеем прекрасные шансы на победу.

Седьмое. Люди будут голосовать за нас. а не за "карликов", так как убедились, что в последнем нет смысла.

ЦИТАТА ДНЯ

"Мы с самого начала предлагали коалицию правым. Состоялись официальные переговоры, а так же неофициальные. Лидеры блока продолжают настаивать на своей позиции. В этих условиях мы не можем вступать в коалицию с ACUM, они не готовы голосовать за спикера парламента от ПСРМ, не готовы предоставить социалистам министерства".