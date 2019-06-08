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Игорь Додон объявил о досрочных выборах
08.06.2019

В пятницу вечером, 7 июня, Партия социалистов собралась на Республиканский совет формирования для того, чтобы решить, с кем создать правящую коалицию.

Собрание длилось около трех часов. После совета к представителям СМИ вышел Игорь Додон, который объявил, что в Молдове будут досрочные выборы.

"Мы с самого начала предлагали коалицию правым. Состоялись официальные переговоры, а так же неофициальные. Лидеры блока продолжают настаивать на своей позиции. В этих условиях мы не можем вступать в коалицию с ACUM, они не готовы голосовать за спикера парламента от ПСРМ, не готовы предоставить социалистам министерства.

Но для того, чтобы граждане потом не обвиняли нас в том, что мы не поговорили и с другими, а сразу, например, пошли на досрочные выборы, сегодня наши коллеги пошли и выслушали их предложения. Мы видели все спекуляции и дискуссии, но решение изначально было таким: или ACUM или досрочные парламентские выборы", - сказал Игорь Додон.


 
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