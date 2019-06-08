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Политика
ПКРМ проводит перерегистрацию членов партии! Некоторые рискуют лишиться членства!
08.06.2019

Партия коммунистов Республики Молдова объявляет, что согласно Постановлению Политисполкома ЦК ПКРМ от 21 мая 2019 года с 22 мая по 20 июня 2019 года проводится перерегистрация коммунистов муниципия Кишинэу. 

Как сообщает ТРИБУНА, комиссия ЦК ПКРМ по перерегистрации работает в ЦК ПКРМ с 8.00 до 18.00 в будние дни и с 9.00 до 13.00 по субботам.

«Согласно Уставу ПКРМ, статья 11, коммунисты не прошедшие перерегистрацию в установленные сроки, считаются выбывшими из ПКРМ. Продление сроков перерегистрации возможно только для коммунистов, приостановивших членство в партии в связи с выездом за пределы страны», – отмечается в сообщении на официальной странице партии в одной из соцсетей.

Андриана Кептине


 
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