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Политика
Важные решения, которые должны будут принять в 2020 году Санду, Гречаный, Воронин, Плахотнюк, Дарие и Калинин!
08.06.2019

В 2020 году истекает срок полномочий лидеров шести партий из Республики Молдова, а это означает, что партиям предстоит провести свои съезды, чтобы избрать новое руководство. 

Как сообщает Трибуна, в следующем году первым председателем партии, срок полномочий которого истекает, является Александр Клаинин. Он возглавляет Партию регионов, а срок его мандата истекает 20 февраля 2020 года.

Вместе с тем, 15 мая 2020 года истекает срок полномочий двух председателей партии. Речь идет о лидере партии «Действие и солидарность» Майе Санду и председателе партии «Фронт спасения Молдовы» Марчеле Дарие.

В свою очередь, в конце года, с разницей в несколько дней, истекает срок полномочий еще трех партийных лидеров. 18 декабря истекает срок полномочий председателя Партии социалистов Республики Молдова Зинаиды Гречаной, 22 декабря – председателя Партии коммунистов Республики Молдова Владимира Воронина, а 24 декабря – председателя Демократической партии Молдовы Влада Плахотнюка.

Aндриана Кептине


 
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