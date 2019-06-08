Новак: “Этот день может стать историческим”. ПСРМ ждет ACUM в парламенте

Несмотря на то, что Конституционный суд (КС) разъяснил, что согласно Конституции последним днем для формирования нового правительства было 7 июня 2019 года, Партия социалистов пришла в парламент, чтобы попытаться договориться с блоком ACUM.

Депутат ПСРМ Григоре Новак на своей страничке на Facebook рассказал в прямой трансляции, что его коллеги ждут ACUM в здании Парламента.

“Сегодня последний шанс разблокировать ситуацию, созданную в Молдове. Сегодня еще можно что-то сделать. И если мы продемонстрируем политическую зрелость, этот день может стать историческим”, – говорит депутат.

Напомним, вчера ночью 7 июня представители блока ACUM и Партии социалистов провели в здании парламента еще одну встречу по поводу формировании коалиции. Обе стороны отказались разглашать детали переговоров.

«Говорили обо всем. Будем думать, что делать дальше», — сказал журналистам секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан.

«Завтра у нас есть шанс вытащить страну из этого режима», — сказала лидер PAS Майя Санду.

Говоря о формировании правительства, она отметила, что у ACUM «есть предложение по всем министерствам». Она добавила, что блок хочет создать правительство профессионалов.

Вадим СЕСТОПАЛОВ