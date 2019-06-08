Решение суда является попыткой узурпации государственной власти, Ион Чебан

Партия социалистов считает, что решение Конституционного суда о сроке формирования правительства является попыткой узурпации власти в стране. В сообщении в Facebook секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан отмечает, что переговоры с Блоком ACUM продолжаются, передает IPN.

„Фракция ПСРМ находится в полном составе, 35 депутатов, в Парламенте Республики Молдова, чтобы продолжить переговоры с Блоком ACUM для преодоления политического кризиса. Сегодня решающий день”, - заявил Ион Чебан.

Конституционный суд сделал в субботу, 8 июня, уточнения к постановлению, вынесенному вчера, отметив, что парламент X созыва должен был завершить формирование правительства до 7 июня 2019 года, включительно.