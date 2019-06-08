8 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Решение суда является попыткой узурпации государственной власти, Ион Чебан
08.06.2019

Партия социалистов считает, что решение Конституционного суда о сроке формирования правительства является попыткой узурпации власти в стране. В сообщении в Facebook секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан отмечает, что переговоры с Блоком ACUM продолжаются, передает IPN.

„Фракция ПСРМ находится в полном составе, 35 депутатов, в Парламенте Республики Молдова, чтобы продолжить переговоры с Блоком ACUM для преодоления политического кризиса. Сегодня решающий день”, - заявил Ион Чебан.

Конституционный суд сделал в субботу, 8 июня, уточнения к постановлению, вынесенному вчера, отметив, что парламент X созыва должен был завершить формирование правительства до 7 июня 2019 года, включительно.


 
Количество просмотров:
109
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.