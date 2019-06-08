Конституционный суд: Формирование правительства должно было завершиться 7 июня

Трехмесячный или 90-дневный срок, в течение которого новоизбранный парламент должен был сформировать правительство, учитывается со дня утверждения выборов. Таким образом, исходя из конституционных положений, парламент X созыва должен был завершить формирование правительства до 7 июня 2019 года, включительно. Такое уточнение делает Конституционный суд в пресс-релизе, распространенном в субботу, 8 июня, передает IPN.

Конституционный суд отмечает, что делает данные уточнения по просьбе СМИ, для разъяснения предельной даты формирования правительства в результате вчерашнего решения, которым обращение главы государства было признано недопустимым.

По данным КС, вопрос, поднятый президентом о крайнем сроке роспуска парламента, уже был предметом предыдущего официального толкования обсуждаемых конституционных положений, и по этим причинам обращение было признано недопустимым.

Решение, вынесенное Конституционным судом вечером в пятницу, 7 июня, является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу со дня принятия.