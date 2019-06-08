Игорь Додон: Демократы уже атакуют мою семью и пытаются заставить меня уйти в отставку, но я не уступлю!

Президент подчеркнул, что “мы вступаем в важную и историческую фазу”.

Президент Республики Молдова Игорь Додон прибыл в здание парламента, где в эти минуты формируется новая власть в стране. Глава государства отметил, что после того, как будет избрано руководство парламента, он приступит к консультациям с парламентскими фракциями для выдвижения кандидатуры премьер-министра. Игорь Додон также подчеркнул, что “мы вступаем в важную и историческую фазу”, передает АиФ.

– Я понимаю, какова моя роль, и вы поймете, что основное давление в последующие часы, дни, будет оказываться, в первую очередь, на меня, но и на депутатов. Я знаю, что оппоненты, демократы, готовят ряд действий, монтируют ролики. Мне поступили четкие сигналы о том, чтобы я не подписывал сегодня указ о назначении премьер-министра, а подписал указ о роспуске парламента. Я не уступлю. Прошу все послания, которые будут сегодня, всю критику против меня и против моей семьи, рассматривать исключительно с этой точки зрения – потому что мы решили не уступать. Грязи будет много. Они уже атакуют мою семью, ищут родных, чтобы возбудить уголовное дело и оказать на меня давление. Но я не уступлю, – сказал он.

Игорь Додон также прокомментировал опубликованный сегодня демократами документ, в котором одним из условий была последующая федерализация Молдовы.

– Эти предложения были направлены РФ от Плахотнюка, чтобы закрыли все возбужденные против него уголовные дела – только чтобы все было хорошо. Я думаю, что у наших российских партнеров есть и видео, и так далее, и всё это поднимут в свое время. Грязно и некрасиво, нельзя так поступать. Кто-то обиделся, что я категорично сказал, что Плахотнюк не станет премьером, и что коалиции ПСРМ и ДПМ не бывать, потому что я не подпишу указ о выдвижении Плахотнюка премьером, как демократы этого требовали, и по этой причине начались эти разговоры. К сожалению, они всегда так поступают. Эту информацию нужно принимать спокойно. Они пытаются надавить на меня, чтобы я подписал заявление об отставке. Но я не сдамся, – подытожил президент.

АЛЕКСАНДР ВИНОГРАДОВ