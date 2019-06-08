8 Июня 2019
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Политика
Игорь Додон обратился к полиции: не выполняйте незаконные приказы
08.06.2019

Красная черта пройдена. 

Глава государства Игорь Додон призвал полицейских не выполнять незаконные приказы. Он также отметил, что красная черта была пройдена.

- Многие из вас докладывают об этом мне лично и говорят: “Если что-то начнется, мы должны сделать вид, что не видим этого. Пусть ломают, пусть заходят в здания президентуры и парламента, пусть вытаскивают людей из автобусов провокаторы и так далее”. Мы знаем, что вы пускаете машины без номеров.

Но я как верховный главнокомандующий прошу вас выполнять свой долг и не допустить провокаций, не выполнять приказы, которые не соответствуют закону. Вы должны понимать, что сегодня и завтра ситуация уже не будет той, какая была вчера или позавчера. Будет или нет голосование, будет или нет оно признано. Всё! Ситуация поменялась, мы перешли за “красную” черту. Мы не хотели этого, и мы не призывали людей выйти на улицу, - заявил президент в обращении.


 
Количество просмотров:
146
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2019 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.