Игорь Додон обратился к полиции: не выполняйте незаконные приказы

Красная черта пройдена.

Глава государства Игорь Додон призвал полицейских не выполнять незаконные приказы. Он также отметил, что красная черта была пройдена.

- Многие из вас докладывают об этом мне лично и говорят: “Если что-то начнется, мы должны сделать вид, что не видим этого. Пусть ломают, пусть заходят в здания президентуры и парламента, пусть вытаскивают людей из автобусов провокаторы и так далее”. Мы знаем, что вы пускаете машины без номеров.

Но я как верховный главнокомандующий прошу вас выполнять свой долг и не допустить провокаций, не выполнять приказы, которые не соответствуют закону. Вы должны понимать, что сегодня и завтра ситуация уже не будет той, какая была вчера или позавчера. Будет или нет голосование, будет или нет оно признано. Всё! Ситуация поменялась, мы перешли за “красную” черту. Мы не хотели этого, и мы не призывали людей выйти на улицу, - заявил президент в обращении.