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Зинаида Гречаный избрана председателем парламента
08.06.2019

Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный избрана председателем Парламента РМ.

Единственной кандидатурой и пост председателя парламента была выдвинута лидер ПСРМ Зинаида Гречаный. За нее проголосовали 56 депутатов при необходимом минимуме в 51 голос.Таким образом руководить страной будут две женщины: Зинаида Гречаный в качестве спикера парламента и Мая Санду – в должности премьер-министра.

О составе будущего правительства Молдовы фракция ПСРМ и блок ACUM договорились – оно будет сформировано из представителей этих двух политических сил. Подлинность опубликованного СМИ списка правительства подтвердил депутат ACUM Серджиу Литвиненко.

Зинаида Гречаный

О составе будущего правительства Молдовы фракция ПСРМ и блок ACUM договорились – оно будет сформировано из представителей этих двух политических сил. Подлинность опубликованного СМИ списка правительства подтвердил депутат ACUM Серджиу Литвиненко.

Премьер-министр – Майя Санду

Вице-премьер и министр внутренних дел – Андрей Нэстасе

Вице-премьер по реинтеграции – Василий Шова

Министр иностранных дел и европейской интеграции – Николай Попеску

Министр сельского хозяйства – Жоржетта Минку

Министр обороны – Павел Войку

Министр экономики и инфраструктуры – Вадим Брынзан

Министр финансов — Наталья Гаврилица

Министр здравоохранения, труда и соцзащиты – Алла Немеренко

Министр просвещения, культуры и исследований — Лилиана Николаеску-Онофрей 

Майя Санду


 
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