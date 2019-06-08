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Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный избрана председателем Парламента РМ.
Единственной кандидатурой и пост председателя парламента была выдвинута лидер ПСРМ Зинаида Гречаный. За нее проголосовали 56 депутатов при необходимом минимуме в 51 голос.Таким образом руководить страной будут две женщины: Зинаида Гречаный в качестве спикера парламента и Мая Санду – в должности премьер-министра.
О составе будущего правительства Молдовы фракция ПСРМ и блок ACUM договорились – оно будет сформировано из представителей этих двух политических сил. Подлинность опубликованного СМИ списка правительства подтвердил депутат ACUM Серджиу Литвиненко.
Зинаида Гречаный
О составе будущего правительства Молдовы фракция ПСРМ и блок ACUM договорились – оно будет сформировано из представителей этих двух политических сил. Подлинность опубликованного СМИ списка правительства подтвердил депутат ACUM Серджиу Литвиненко.
Премьер-министр – Майя Санду
Вице-премьер и министр внутренних дел – Андрей Нэстасе
Вице-премьер по реинтеграции – Василий Шова
Министр иностранных дел и европейской интеграции – Николай Попеску
Министр сельского хозяйства – Жоржетта Минку
Министр обороны – Павел Войку
Министр экономики и инфраструктуры – Вадим Брынзан
Министр финансов — Наталья Гаврилица
Министр здравоохранения, труда и соцзащиты – Алла Немеренко
Министр просвещения, культуры и исследований — Лилиана Николаеску-Онофрей
Майя Санду
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