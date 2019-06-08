Председатель Партии социалистов Республики Молдова Зинаида Гречаный избрана председателем Парламента РМ.

Единственной кандидатурой и пост председателя парламента была выдвинута лидер ПСРМ Зинаида Гречаный. За нее проголосовали 56 депутатов при необходимом минимуме в 51 голос.Таким образом руководить страной будут две женщины: Зинаида Гречаный в качестве спикера парламента и Мая Санду – в должности премьер-министра.

О составе будущего правительства Молдовы фракция ПСРМ и блок ACUM договорились – оно будет сформировано из представителей этих двух политических сил. Подлинность опубликованного СМИ списка правительства подтвердил депутат ACUM Серджиу Литвиненко.

Зинаида Гречаный

О составе будущего правительства Молдовы фракция ПСРМ и блок ACUM договорились – оно будет сформировано из представителей этих двух политических сил. Подлинность опубликованного СМИ списка правительства подтвердил депутат ACUM Серджиу Литвиненко.

Премьер-министр – Майя Санду

Вице-премьер и министр внутренних дел – Андрей Нэстасе

Вице-премьер по реинтеграции – Василий Шова

Министр иностранных дел и европейской интеграции – Николай Попеску

Министр сельского хозяйства – Жоржетта Минку

Министр обороны – Павел Войку

Министр экономики и инфраструктуры – Вадим Брынзан

Министр финансов — Наталья Гаврилица

Министр здравоохранения, труда и соцзащиты – Алла Немеренко

Министр просвещения, культуры и исследований — Лилиана Николаеску-Онофрей

Майя Санду