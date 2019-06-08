В Молдове большинство государственных структур являются захваченными.

Об этом говорится в Декларации, которую сегодня, 8 июня, зачитал председатель партии «Платформа достоинства и правды» Андрей Нэстасе. Парламент принял Декларацию о захваченном государстве единогласно – за нее проголосовали все присутствующие на заседании депутаты.

Согласно принятому документу, большинство государственных структур были объявлены захваченными. В их числе – Конституционный суд. Решения данных ведомств, в том числе сегодняшние, парламент считает незаконными.

В декларации также говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и выражении вотума недоверия Конституционному суду. Помимо этого в ней содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и главу Национального центра по борьбе с коррупцией.

Нэстасе также предложил обратиться в ЕСПЧ в связи с тем, что Конституционный суд Молдовы принимает решения, противоречащие законодательству.