Павел Филип: Есть лишь одно законное правительство. А действия некоторых партий - попытка незаконного захвата власти

В Республике Молдова есть лишь одно правительство, назначенное в соответствии с конституцией, заявляет премьер Павел Филип. По его словам, действия некоторых партий - попытка незаконного захвата государственных структур. Учитывая это, можно ежедневно просыпаться с новым самопровозглашенным правительством.

"Это призыв к бунту, им захотелось заступить за красные линии", - добавил премьер Филип.

Глава кабмина удивлен "близорукостью" некоторых внешних партнеров, которые закрывают глаза на незаконные действия Партии социалистов и блока ACUM.

"Это очень странная позиция некоторых внешних партнеров, которые закрывают глаза. Происходящее - государственная измена, а президент Додон больше не совместим с занимаемой должностью, учитывая, что он действует по указанию другого государства".

Премьер уверен, что международные правовые структуры, в том числе Венецианская комиссия, даст справедливую оценку происходящему в Республике Молдова. Павел Филип пояснил, почему Демократическая партия неугодна Российской Федерации: "Мы - сильная партия, которой невозможно управлять из-за рубежа".