Стало известно, о чем договорились депутаты Блока «АКУМ» и ПСРМ

Как определяется будущее Молдовы можно наблюдать в прямой трансляции из зала заседаний парламента.
Сегодня, 8 июня, перед началом экстренного заседания парламента депутаты блока ACUM и Партии социалистов подписали временное соглашение о политическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили 60 депутатов.
ПСРМ и ACUM договорились:
- Избрать спикером парламента депутата от ПСРМ Зинаиду Гречаной;
- Проголосовать за зампредседателей парламента, избрать постоянное бюро и создать комиссии;
- Избрать премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (ПДС) Майю Санду;
- Подписать декларации о признании Молдовы захваченным государством;
- Назначить местные выборы на 20 октября 2019 года;
- Отправить в отставку главу Службы информации и безопасности (СИБ);
- Сменить главу Национальной центра по борьбе с коррупцией (НЦБК);
- Изменить закон «О прокуратуре» с целью добиться отставки генпрокурора и назначить нового;
- Вернуть пропорциональную избирательную систему и выполнить все рекомендации Венецианской комиссии по ее улучшению;
- Внести правки в Избирательный кодекс для того, чтобы иметь возможность отправить в отставку членов Центризбиркома (ЦИК);
- Отменить закон о предоставлении гражданства Молдовы за инвестиции;
- Продлить возможность работать по патентам на 4 года;
- Создать парламентские комиссии, которые займутся расследованием дел об отмывании денег и краже миллиарда, а также отчуждении объектов публичной собственности;
- Создать парламентскую комиссию, которая расследует и найдет виновных в событиях, произошедших 7 апреля 2009 года;
- Внести правки в закон «О службе государственной охраны», которые вернут ее под контроль президента;
- Назначить нового главу СИБа голосами депутатов в парламенте;
- В свою очередь президент Игорь Додон обязался сделать следующее:
- Сразу после назначения спикера парламента подписать приказ о назначении Майи Санду премьером;
- Подписать декрет о создании правительства;
- Принять присягу нового правительства;
- Правительство под руководством Майи Санду обязалось:
- Утвердить изменения в закон «О государственных пенсиях», который позволит дважды в год индексировать пенсии;
- Ввести в Молдове материнский капитал.
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Прямую трансляцию с экстренного заседания парламента можно посмотреть на нашем сайте.
Подробнее: http://bloknot-moldova.md/news/stalo-izvestno-o-chem-dogovorilis-deputaty-bloka-a-1109144