Главная Стало известно, о чем договорились депутаты Блока «АКУМ» и ПСРМ Как определяется будущее Молдовы можно наблюдать в прямой трансляции из зала заседаний парламента. Сегодня, 8 июня, перед началом экстренного заседания парламента депутаты блока ACUM и Партии социалистов подписали временное соглашение о политическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили 60 депутатов. ПСРМ и ACUM договорились: Избрать спикером парламента депутата от ПСРМ Зинаиду Гречаной;

Проголосовать за зампредседателей парламента, избрать постоянное бюро и создать комиссии;

Избрать премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (ПДС) Майю Санду;

Подписать декларации о признании Молдовы захваченным государством;

Назначить местные выборы на 20 октября 2019 года;

Отправить в отставку главу Службы информации и безопасности (СИБ);

Сменить главу Национальной центра по борьбе с коррупцией (НЦБК);

Изменить закон «О прокуратуре» с целью добиться отставки генпрокурора и назначить нового;

Вернуть пропорциональную избирательную систему и выполнить все рекомендации Венецианской комиссии по ее улучшению;

Внести правки в Избирательный кодекс для того, чтобы иметь возможность отправить в отставку членов Центризбиркома (ЦИК);

Отменить закон о предоставлении гражданства Молдовы за инвестиции;

Продлить возможность работать по патентам на 4 года;

Создать парламентские комиссии, которые займутся расследованием дел об отмывании денег и краже миллиарда, а также отчуждении объектов публичной собственности;

Создать парламентскую комиссию, которая расследует и найдет виновных в событиях, произошедших 7 апреля 2009 года;

Внести правки в закон «О службе государственной охраны», которые вернут ее под контроль президента;

Назначить нового главу СИБа голосами депутатов в парламенте;

В свою очередь президент Игорь Додон обязался сделать следующее:

Сразу после назначения спикера парламента подписать приказ о назначении Майи Санду премьером;

Подписать декрет о создании правительства;

Принять присягу нового правительства;

Правительство под руководством Майи Санду обязалось:

Утвердить изменения в закон «О государственных пенсиях», который позволит дважды в год индексировать пенсии;

Ввести в Молдове материнский капитал.













Прямую трансляцию с экстренного заседания парламента можно посмотреть на нашем сайте. Подробнее: http://bloknot-moldova.md/news/stalo-izvestno-o-chem-dogovorilis-deputaty-bloka-a-1109144

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