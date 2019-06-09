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Стало известно, о чем договорились депутаты Блока «АКУМ» и ПСРМ
09.06.2019

Как определяется будущее Молдовы можно наблюдать в прямой трансляции из зала заседаний парламента.

Сегодня, 8 июня, перед началом экстренного заседания парламента депутаты блока ACUM и Партии социалистов подписали временное соглашение о политическом сотрудничестве. Подписи под документом поставили 60 депутатов.

ПСРМ и ACUM договорились:

  • Избрать спикером парламента депутата от ПСРМ Зинаиду Гречаной;
  • Проголосовать за зампредседателей парламента, избрать постоянное бюро и создать комиссии;
  • Избрать премьер-министром лидера партии «Действие и солидарность» (ПДС) Майю Санду;
  • Подписать декларации о признании Молдовы захваченным государством;
  • Назначить местные выборы на 20 октября 2019 года;
  • Отправить в отставку главу Службы информации и безопасности (СИБ);
  • Сменить главу Национальной центра по борьбе с коррупцией (НЦБК);
  • Изменить закон «О прокуратуре» с целью добиться отставки генпрокурора и назначить нового;
  • Вернуть пропорциональную избирательную систему и выполнить все рекомендации Венецианской комиссии по ее улучшению;
  • Внести правки в Избирательный кодекс для того, чтобы иметь возможность отправить в отставку членов Центризбиркома (ЦИК);
  • Отменить закон о предоставлении гражданства Молдовы за инвестиции;
  • Продлить возможность работать по патентам на 4 года;
  • Создать парламентские комиссии, которые займутся расследованием дел об отмывании денег и краже миллиарда, а также отчуждении объектов публичной собственности;
  • Создать парламентскую комиссию, которая расследует и найдет виновных в событиях, произошедших 7 апреля 2009 года;
  • Внести правки в закон «О службе государственной охраны», которые вернут ее под контроль президента;
  • Назначить нового главу СИБа голосами депутатов в парламенте;
  • В свою очередь президент Игорь Додон обязался сделать следующее:
  • Сразу после назначения спикера парламента подписать приказ о назначении Майи Санду премьером;
  • Подписать декрет о создании правительства;
  • Принять присягу нового правительства;
  • Правительство под руководством Майи Санду обязалось:
  • Утвердить изменения в закон «О государственных пенсиях», который позволит дважды в год индексировать пенсии;
  • Ввести в Молдове материнский капитал.
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Прямую трансляцию с экстренного заседания парламента можно посмотреть на нашем сайте.











 Подробнее:  http://bloknot-moldova.md/news/stalo-izvestno-o-chem-dogovorilis-deputaty-bloka-a-1109144

 
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