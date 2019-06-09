Совет Европы призвал власти Молдовы уважать принципы верховенства закона

Официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген призвал власти Молдовы действовать ответственно и соблюдать принципы верховенства закона в условиях политического кризиса в стране.

Как пишет ТАСС, он заявил “Совет Европы призывает все политические силы в Молдове действовать ответственно и спокойно в сложившейся ситуации. Политические проблемы должны обсуждаться и решаться демократически избранными представителями страны в парламенте. Большое значение имеет соблюдение принципов верховенства закона, демократии и прав человека“.

“Мы готовы помочь Молдове, которая является страной – участницей Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, провести необходимые реформы, включая реформу судебной системы и по борьбе с коррупцией“, – говорится в заявлении представителя СЕ.

Накануне социалисты договорились с проевропейским блоком ACUM выступить против контролировавшей прежний парламент и кабинет министров демпартии, которой руководит Влад Плахотнюк. Спикером парламента была избрана лидер социалистов Зинаида Гречаный и сформировано правительство во главе с премьер-министром Майей Санду, которая возглавляет входящую в блок ACUM Партию действия и солидарности.

Конституционный суд сегодня объявил эти решения незаконными, а парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти до сих пор Демократической партии через судей узурпировать власть.

Oxana Serban