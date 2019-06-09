Плахотнюк утверждает, что не предлагал федерализацию Козаку

Владимир Плахотнюк не признает, что обсуждал вопрос федерализации страны.

На вопрос журналиста TV8, предлагал ли он российскому вице-премьеру Дмитрию Козаку федерализацию страны, лидер демократов ответил: „Как я могу предложить такую глупость? Как я могу предложить этот идиотизм?”.

Ранее, демократы заявили, что на переговорах с Игорем Додоном, социалисты назвали условием создания парламентского большинства федерализацию Молдовы.

В свою очередь, Игорь Додон заявил, что на самом деле это Плахотнюк предложил федерализацию на встрече с российским вице-премьером Дмитрием Козаком, которая прошла в кабинете главы государства.