«Великолепная шестёрка ДПМ» - кто такие «верховные жрецы» Конституционного Суда, обслуживающие нынешний режим?

Вы выбирали этих молодцев? Конституционный Суд в последние дни проявил себя во всей красе, обслуживая интересы демократов. Если вы считали, что живёте в демократической стране, и сами выбирали власть, ходя на парламентские либо президентские выборы, то глубоко заблуждались - высшая власть в стране принадлежит именно этим судебным "заседателям", которых никто из нас, простых людей, не выбирал.

Иными словами, они при помощи некоторых господ, во влиянии которых и находятся всецело, узурпировали власть. Своего рода верховные жрецы - именно они решают, что правильно, а что нет. Не понравилось что-то - объявим это неконституционным. Причём, заметьте, без каких-либо доказательств. Просто сказали - неконституционно. Обоснование - отсутствует. Вертят Конституцией на одном известном месте, как хотят - как заправские напёрсточники.

При этом, очень хочется заметить, рождалась эта Конституция в 1994-м году с большим скрипом, это документ, который, как и исходит из названия, "составляет Молдову", уступки гагаузам позволили решить на тот вопрос проблему их возможного сепаратизма - та конституция соблюдала их права, а также концепцию государственности РМ (к вящему неудовольствию бредящих унионизмом) и статус русского языка.

Сейчас всё это снова попирается самым наглым образом - все положения Конституции могут быть спокойно объявлены недействительными, если этого захочется господам из ДПМ. Кто они, эти "жрецы", которые так спокойно и бездумно обращаются с крайне важным документом, консолидирующим хрупкое перемирие и согласие в обществе? Почему они не хотят понять, что их действия - это бомба замедленного действия?

Итак, кто они, "верховные жрецы", обслуживающие режим?

1.Михаил Поалелунжь, председатель КС

Ранее был председателем ВСП, а судьёй КС он стал 6 марта 2018-го года, причём был единственным кандидатом на должность председателя суда. Много раз принимал решения, выгодные исключительно демократической партии.

2.Аурел Бэйешу

В период 2009-2010 являлся депутатом ДПМ, позже советником Лупу, который возглавлял ДПМ, успел какое-то время поработать послом в Италии. Преданность ДПМ - 100%.

3.Раиса Апольская

На должность в КС попала прямо из парламента, где была, разумеется, депутатом ДПМ (2010-2018). Одна из самых приближённых к Плахотнюку персон - была его кумой.

4.Артур Решетников

Этот персонаж хорошо известен тем, что был депутатом-коммунистом, а потом вместе с ещё 13-ю бывшими членами КПМ перебрался в стан демократов, оставив "с носом" Воронина. Иными словами, на свою нынешнюю должность Решетников также попал прямиком из ДПМ - и преданность его этой партии стопроцентная.

5.Корнелиу Гурин

Гурин никогда не был судьей, он работал ранее прокурором, и именно в период, когда он был генеральным прокурором РМ, из банков умыкнули пресловутый миллиард. Разумеется, никакой активности по этому поводу Гурин не демонстрировал, и его также много раз подозревали в обслуживании интересов ДПМ.

6.Вячеслав Запорожан

Его назначили судьей КС в июле 2016-го года, ранее Запорожан был встроен во всякие проекты по "продвижению демократии и прав человека в РМ", а также состоял в комиссии, которая "пыталась раскрыть" события 7-го апреля 2009-го года - как вы легко догадались, абсолютно безуспешно. Преданность ДПМ - также стопроцентная.

Хочется надеяться на то, что они все также будут привлечены к ответственности за свою роль в событиях последних дней.