Вас больше и вы сильней, - Майя Санду обратилась к чиновникам

Майя Санду обратилась к государственным служащим с призывом не «прислушиваться к незаконным и недемократическим приказам Плахотнюка».

- Призываю вас поддержать усилия нового правительства и вместе построить свободную и процветающую страну. Мы, министры нового правительства, отменим политический контроль над институтами, чтобы вы выполняли свои обязанности в соответствии с законом, - заявила новый премьер-министр.

Сегодня с подобным призывом, правда, к военным и полицейским, обратился Андрей Нэстасе.

Парламент признал сегодня единогласным решением Правительство ДПМ незаконным.

Ранее Павел Филип, назначенный Конституционным судом временно исполняющим обязанности президента, назначил дату досрочных выборов - 6 сентября.

Напомним, что депутат от партии ПСРМ Богдан Цырдя назвал происходящее попыткой государственного переворота.

Глава государства Игорь Додон также прокомментировал решение Конституционного суда отстранить его должности. Игорь Додон заявил, что единственным вариантом для граждан является «внешняя и внутренняя мобилизация».

Этим утром, 9 июня 2019 года, Конституционный суд Республики Молдова отстранил от должности президента Игоря Додона.