Во двор президентуры подбросили пять мертвых птиц по числу членов семьи президента

На ступенях президентского дворца оказались пять мертвых индюков. Вот как прокомментировал этот инцидент в соцсетях депутат-социалист Богдан Цырдя.

«Демократы подбросили пять птиц во двор президентуры. Говорят, три птицы умерли на месте...

В стиле сицилийской мафии. Четкий посыл президенту Игорю Додону от Влада Плахотнюка: у тебя пятеро членов семьи, в том числе трое маленьких детей. Все они закончат так, как эти индюки.

А вы помните, кто первым назвал президента "индюком"? И теперь вы понимаете, кто стоял за этим?».