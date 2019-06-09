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Семья
Во двор президентуры подбросили пять мертвых птиц по числу членов семьи президента
09.06.2019

На ступенях президентского дворца оказались пять мертвых индюков. Вот как прокомментировал этот инцидент в соцсетях депутат-социалист Богдан Цырдя.

«Демократы подбросили пять птиц во двор президентуры. Говорят, три птицы умерли на месте...

В стиле сицилийской мафии. Четкий посыл президенту Игорю Додону от Влада Плахотнюка: у тебя пятеро членов семьи, в том числе трое маленьких детей. Все они закончат так, как эти индюки.

А вы помните, кто первым назвал президента "индюком"? И теперь вы понимаете, кто стоял за этим?».


 
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