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На устах
Митинг Демпартии закончился. Как все прошло?
09.06.2019

Демпартия еще ночью начала устанавливать сцену на площади Великого Национального собрания в столице. Сотни людей из разных районов страны на автобусах отправились в столицу для участия в протесте против новой власти и нового правительства во главе с Майей Санду. Протестующие прошлись от площади до Президентуры и здания посольства РФ. Здесь главные моменты.

1 Плахотнюк: Сделаем все возможное, чтобы провести не только парламентские, но и президентские выборы - "Жос Додон"

2 Санду: Не подчиняйтесь указаниям Плахотнюка

3  Глава генерального инспектората полиции: Мой министр - Жиздан​

4 Репортёра TV8 облили водой​

5 Президент Румынии призвал уважать демократию и верховенство закона в Молдове

6 Киртоакэ оттащили от Плахотнюка

7 В Президентуру бросили индюков. Птицы погибли 

8  Порядок в центре столицы поддерживали десятки военных

9 Большая часть митингующих разъехалась по домам, но плакаты остались

Vadim Sestopalov


 
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