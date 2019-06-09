Митинг Демпартии закончился. Как все прошло?

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На устах
Демпартия еще ночью начала устанавливать сцену на площади Великого Национального собрания в столице. Сотни людей из разных районов страны на автобусах отправились в столицу для участия в протесте против новой власти и нового правительства во главе с Майей Санду. Протестующие прошлись от площади до Президентуры и здания посольства РФ. Здесь главные моменты.
1 Плахотнюк: Сделаем все возможное, чтобы провести не только парламентские, но и президентские выборы - "Жос Додон"
2 Санду: Не подчиняйтесь указаниям Плахотнюка
3 Глава генерального инспектората полиции: Мой министр - Жиздан
4 Репортёра TV8 облили водой
5 Президент Румынии призвал уважать демократию и верховенство закона в Молдове
6 Киртоакэ оттащили от Плахотнюка
7 В Президентуру бросили индюков. Птицы погибли
8 Порядок в центре столицы поддерживали десятки военных
9 Большая часть митингующих разъехалась по домам, но плакаты остались
Vadim Sestopalov
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