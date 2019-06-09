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Майя Санду обратилась к чиновникам: “Не подчиняйтесь указаниям Плахотнюка”
09.06.2019

Премьер Майя Санду обратилась к госслужащим. Она призывает не подчиняться указаниям демпартии и ее лидеру Владу Плахотнюку.

„ Вы – основа, политики приходят и уходят, но вы – те, кто управляет этой страной. Новое правительство стремится освободить руководство от давления и шантажа. Мы хотим, чтобы у госслужащих была только одна власть – Закон “.

«Мы знаем, что вас заставляли выполнять приказы Демократической партии. Мы, министры нового правительства, сделаем все возможное, чтобы вы смогли выполнять обязанности в соответствии с законом. Наша страна переживает трудные времена. Бывшее правительство не хочет уходить. Мирный переход власти теперь зависит от вас. Я призываю вас поддержать усилия нового законного правительства “.

«Не слушайте незаконных указаний Плахотнюка против своего народа. Не выходите на улицу по требованию узурпатора”.

 Завтра все государственные учреждения должны функционировать в обычном режиме », – сообщила Майя Санду.


 
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