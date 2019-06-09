"От узурпатора слышу": какое наказание грозит за захват власти в Молдове

Обе власти: и старая, и новая обвиняют друг друга в узурпации власти – «Комсомолка» выяснила, что по закону грозит за это преступление.

В Молдове установилось двоевластие. Два премьер-министра, два спикера и даже два президента. Ситуация парадоксальная для страны. И старую, и новую власть объединяет одно – взаимные обвинения об узурпации власти. «Комсомолка» выяснила, что по закону грозит за это преступление.

Статья 2 Конституции Республики Молдова посвящена основам государственности и так и называется «Суверенитет и государственная власть».

Вот, что в ней говорится:

(1) Национальный суверенитет принадлежит народу Республики Молдова, осуществляющему его непосредственно и через свои представительные органы в формах, определенных Конституцией.

(2) Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени. Узурпация государственной власти является тягчайшим преступлением против народа.

В Уголовном Кодексе Молдовы установлено наказание за подобный вид нарушений.

Статья 339. Захват государственной власти

(1) Действия, совершенные с целью захвата или насильственного удержания государственной власти с нарушением Конституции Республики Молдова, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.

(2) Те же действия, повлекшие: а) насильственное изменение конституционного строя Республики Молдова; b) смерть человека; с) иные тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от 12 до 20 лет.

В Молдове сложилась экстраординарная политическая ситуация. Назревавшая с февраля после проведения парламентских выборов коалиция между ПСРМ и Демпартией не случилась, зато в субботу АКУМ и ПСРМ образовали парламентское большинство (всего у них в парламенте 61 депутат). Спикером была выбрала Зинаида Гречаная, а премьер-министром стала Майя Санду. Андрея Нэстасе отправили возглавлять министерство внутренних дел. Естественно, старый кабинет министров в отставку уходить не собирается. Более того, Конституционный суд Молдовы назначил старого премьер-министра Павла Филипа исполняющим обязанности президента. Он успел распустить парламент и даже объявить дату досрочных выборов. Почему-то на пятницу 6 сентября. Игорь Додон заявил, что подпишет указ о созыве Высшего совета безопасности Молдовы, а ПСРМ обратится во все международные структуры (в том числе – Совет безопасности ООН) с призывом о мирной передачи власти. Мы все сейчас наблюдаем двоевластие во всем его многообразном проявлении.

РОМАН ВЛАДИМИРОВ