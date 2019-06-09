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Евросоюз признал новое правительство Молдовы
09.06.2019

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Йоханнес Ханн сделали совместное заявление в связи с созданием новой правительственной коалиции в Молдове и утверждением нового правительства во главе с Майей Санду.

"Европейский союз с одобрением принимает к сведению решения, принятые вчера парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правительственной коалиции, передает Omg.md.

Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в соглашении об ассоциации. Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений. Это также прежде всего то, чего ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова.

В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Республики Молдова, Европейский союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", - говорится в заявлении руководства Евросоюза в связи с созданием в Молдове нового правительства во главе с Майей Санду.


 
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