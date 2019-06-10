В селе Гура Кэйнарулуй прорвало дамбу, вода эффектно заливает окрестности

Местные жители с удовольствием наблюдают за катастрофой. Катастрофа местного розлива во Флорештском районе - в селе Гура Кайнарулуй прорвало искусственную дамбу, построенную на реке Рэут. О том, что в этом году уровень реки поднялся, мы уже сообщали, и теперь это создаёт большие проблемы.

После прорыва дамбы вода устремилась по направлению к полям, эффектно затапливая всё вокруг. Непосредственной угрозы посевам пока что нет, но, возможно, они всё-таки пострадают.

Во всяком случае, специалисты управления по чрезвычайным ситуациям постоянно мониторят эту ситуацию и готовы принять все необходимые меры, если она выйдет из-под контроля.