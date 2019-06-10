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Майя Санду объявила о том, что проведёт завтра первое заседание нового правительства
10.06.2019

Новая власть вступает в силу. Майя Санду, назначенная парламентским большинством новым премьер-министром Молдовы, объявила о том, что завтра проведёт первое заседание нового кабинета. Правда, состоится заседание не в здании правительства, а в парламенте.

Начнётся заседание в 11 часов утра:

- Мы решили, что проведём первое заседание правительства в парламенте. Будут объявлены новые отставки и назначения. Рекомендуем подчиняться закону, и представителям силовых структур не стоит пытаться играть в игру демократов и выполнять незаконные приказания Жиздана и прочих, - заявила Санду.

Она заявила, что не имеет ничего против протестов оппозиции - имеются ввиду судорожные попытки демократов нагнать в столицу случайных людей:

- У оппозиции есть право на протест. Хуже то, что они поиздевались над несчастными птицами. Это ужасно. Мы прекрасно знаем, что ДПМ запугивает людей. Не стоит бояться, - добавила Санду, слова которой приводит ProTV.


 
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