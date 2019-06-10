Игорь Додон поблагодарил внешних партнёров за поддержку нового правительства РМ

СЕ и ЕС высказались за новую власть.

Игорь Додон поблагодарил европейских партнёров Молдовы за поддержку, которую они выразили новому правительству страны. И Совет Европы, и высшее руководство Европейского Собюза в целом поддержали перемены в стране, в результате которых ДПМ оказалась в оппозиции, и пытается теперь устроить видимость "народных волнений". Президент Молдовы поблагодарил за поддержку в столь важный час.

- Приветствую официальное заявление Европейского Союза, озвученное Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и Европейским комиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.

Европейский Союз приветствует решения, принятые молдавским Парламентом, включая формирование правительства и выразил готовность работать с легитимным правительством под руководством Майи Санду, за которое проголосовало парламентское большинство из 61 депутата от ПСРМ и блока ACUM.

В свою очередь, хочу вновь подчеркнуть открытость и готовность администрации президента к слаженной работе со всеми ветвями власти, в т.ч. парламентом и правительством, как во внутренней политике, так и во внешней, - написал в Facebook глава государства.