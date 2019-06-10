Частный самолет покинул аэропорт Кишинева: «После признания новой власти внешними партнерами, надо перекрыть границы»

Необходимо, чтобы ни один узурпатор, ни один госпреступник, ни один пособник не ускользнул - 4 человека это сумел сделать.

Интересное мини-расследование провел общественник Александр Рошко. Он обратил внимание на то, что примерно в 17.00, когда новую власть стали активно признавать внешние партнеры, из аэропорта столицы в сторону Чехии вылетел частный легкий одномоторный самолет Cirrus SR22. В нем могут улететь на расстояние до 2000 км 5 человек – пилот и четыре члена экипажа. Стоит такая игрушка (кстати, очень безопасная) в районе 500 тысяч евро.

- Вы не поверите… Ни на что не намекаю, но факт остаётся фактом, - пишет Рошко.

Да, на этот час никто не знает, кто эти 4 пассажира, но, возможно, в ближайшие дни мы их просто перестанем видеть по телевизору – так и вычислим.

Борт направился в сторону Чехии

«Итак, после заявлений внешних партнёров о признании нового правящего большинства, судя по всему, аэропорты будут переполнены.

Считаю необходимым перекрыть все границы, чтобы ни один узурпатор, ни один госпреступник, ни один пособник не ускользнул.

При этом считаю, что ни в коем случае их нельзя виктимизировать.

Задержание, 72 часа в КПЗ, суд о применении меры пресечения - 30 суток ареста (4-5 раз повторить) апелляционная палата, естественно, чтобы отклоняла обжалования решений об аресте, и приговор.

Заседания судов делать открытыми.

Ради такого дела можно где-нибудь в Палатул национал. После приговора - этапом в Липканы», - написал Александр Рошко на своей страничке в Фэйсбуке.

В Молдове сложилась экстраординарная политическая ситуация. Назревавшая с февраля после проведения парламентских выборов коалиция между ПСРМ и Демпартией не случилась, зато в субботу АКУМ и ПСРМ образовали парламентское большинство (всего у них в парламенте 61 депутат). Спикером была выбрала Зинаида Гречаная, а премьер-министром стала Майя Санду. Андрея Нэстасе отправили возглавлять министерство внутренних дел. Естественно, старый кабинет министров в отставку уходить не собирается. Более того, Конституционный суд Молдовы назначил старого премьер-министра Павла Филипа исполняющим обязанности президента. Он успел распустить парламент и даже объявить дату досрочных выборов. Почему-то на пятницу 6 сентября. Игорь Додон заявил, что подпишет указ о созыве Высшего совета безопасности Молдовы, а ПСРМ обратится во все международные структуры (в том числе – Совет безопасности ООН) с призывом о мирной передачи власти. Мы все сейчас наблюдаем двоевластие во всем его многообразном проявлении.