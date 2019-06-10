Еще один странный легкий самолет бизнес-класса: Летит из Турции в Кишинев, чтобы тут же улететь в Киев

Остается загадкой, для кого предназначен этот шикарный борт.

Не успела стихнуть волна людского негодования, что кто-то навострил ноги из Молдовы в сторону Чехии: одномоторный самолет улетел из Кишинева в 17.20, как на подходе (вернее, на подлете) оказался еще один самолет.

В отличие от первого - это самолет бизнес-класса Cessna 550, вмещает, максимум, 10 человек.

В Кишиневе борт пробудет всего полчаса.

Вот, что пишет в соцсетях экс-коммунист Григорий Петренко: "Вот этот самолёт должен через два с половиной часа прилететь из Турции, а уже через 30 минут вылететь из Кишинёва в направлении Борисполя, в Киев. Внимательно следим..."

Конечно же это совпадение, что после такого насыщенного в политическом плане дня из Кишинева буквально роем разлетаются легкие самолеты бизнес-класса...