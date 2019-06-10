На широкую ногу: Молдавская певица и ее новоиспеченный муж полицейский, причастный к языковому скандалу...

Певица Татьяна Спыну и ее муж небезызвестный 27-летний патрульный полицейский Андрей Ротару, который приобрел популярность, когда отказался общаться с жителем Гагаузии говорить на русском языке недавно поженились. Свадьба Татьяны, как и полагается в молдавском шоу-бизе была пышной и шикарной, а гости не успевали следить за сменой нарядов невесты.

Естественно, после бракосочетания, как любые уважающие себя молодожены Татьяна и Андрей отправились в медовый месяц. Выбрали для этого они не одно направление, а решили посетить сразу несколько стран и городов. Молодожены отправились в круиз по Средиземному морю, на шикарном лайнере под названием Fantasia.

Романтическое путешествие началось в Италии, откуда пара на люксовом круизном лайнере отправилась во Францию, а затем в Италии. В отличие от супруга, Татьяна обо всех приключениях с мужем делится со своими подписчиками в соцсетях, демонстрируя, какой у них сказочный медовый месяц.

Скажем так, сказочно дорогой.

На официальном сайте агентства, которое занимается организацией подобных круизов, стоимость билетов на лайнер Fantasia стартует от 20 500 леев на одного человека. В стоимость не включен авиаперелет Кишинев-Милан-Генуя (лайнер отплыл из Генуи) и прочих расходов, сообщает shok.md

Отметим, что круизный лайнер Fantasia - это самый большой из кораблей, построенных когда-либо для европейских круизных компаний.

Круизный лайнер Fantasia. Фото: lentatour.ru

На борту лайнера 5 ресторанов, кафетерии, пиццерия, сигарная комната, театр, картинная галерея, казино, дискотека, библиотека, 4D – кинотеатр. Так что, наверняка, стоимость медового месяца Татьяны и Андрея гораздо выше этих 50 тысяч.

Остается только загадкой, кто же оплатил этот медовый месяц: артистка, полицейский или гости на свадьбе.