На заседании правительства будет обсуждаться ряд увольнений и назначений на должности

Майя Санду созвала на понедельник, 10 июня, первое заседание возглавляемого ею правительства. Избранный премьер-министр уведомила об этом на пресс-конференции, передает IPN.

"Заседание состоится в 11.00 в здании парламента. Более подробную информацию мы предоставим позже”, - заявила Майя Санду. По словам избранного премьер-министра, на заседании правительства будет обсуждаться ряд увольнений и назначений на должности.

Майя Санду расценила как нарушение закона заявление начальника главного инспектората полиции Александру Пынзаря, из которого следует, что "его министром является Александру Жиздан".

Политик уточнила также, что Совет Европы и ряд аккредитованных в Кишиневе посольств передали послания в поддержку демократических процессов в Республике Молдова.

В ответах на вопросы представителей СМИ Майя Санду уточнила, что на руководящие посты национального антикоррупционного центра и службы информации и безопасности должны быть назначены лица на основании их компетенций.

Кроме того, Майя Санду сообщила, что закон позволяет ей в течение нескольких месяцев одновременно занимать должности депутата и премьер-министра, после чего должны будут проведены выборы по избирательному округу, по которому она баллотировалась.