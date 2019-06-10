Почему толкование законов и Конституции не является монопольным правом Конституционного суда

В последнее время стали часто апеллировать к помощи Конституционного суда, прося растолковать то одно, то другое. И КС с охотой исполняет заказы. Но что такое «толкование» положений Конституции?

Закон №100/2017 о нормативных актах, ст.71 и ст.72, гласит следующее.

Толкование нормативных актов:

* осуществляется с целью прояснения смысла нормативного акта или его положений,

* предоставляет юридические решения для применения сути правовой нормы,

* является официальным, когда оно осуществляется посредством нормативных актов о толковании или правоприменительных актов уполномоченными на это учреждениями.

То есть толкуется то, что по каким-то причинам первоначально при принятии законов не изложили понятным языком, упустили.

Акты о толковании Конституции и конституционных законов принимаются Конституционным судом. А официальное толкование иных законов - исключительно прерогатива парламента путем принятия законов о толковании.

Вернемся к положениям Конституции, Основного закона.

Ст.66 Основные полномочия парламента, по части толкования.

Парламент принимает законы, вправе давать толкование законов и обеспечивать единство законодательного регулирования на всей территории страны.

Ст.135 Полномочия Конституционного суда.

КС дает толкование Конституции.

Обратите внимание!

Парламент вправе давать толкования всех законов в установленном порядке. Потому как толкования положений Конституции должны быть оформлены конституционными законами. Конституционные законы принимаются 2/3 голосов депутатов парламента. Остальные - 50% + 1 голос.

КС тоже дает толкование, но только Конституции. А что касается всех остальных законов - КС осуществляет контроль их конституционности, да то только по запросам.

То есть толкование законов и Конституции - не монопольное право КС. И то, что происходит в последнее время, скорее всего, есть узурпация Конституционным судом полномочий в части толкования законов и Конституции. А положения статей 71 и 72 закона №100/2017 изложены с отступлением от положений Конституции.

Думитру БАРБАЛАТ