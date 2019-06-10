Косачев: Россия должна работать с созданным парламентом Молдовы кабмином

Основные внешние силы уже решили иметь дело с молдавским законодательным собранием и сформированным им правительством.

КИШИНЕВ, 10 июн - Sputnik. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что роль основного "поджигателя" политического кризиса в Молдавии играет Конституционный суд страны.

"В Молдавии рукотворный кризис, в котором, как ни странно, роль основного "поджигателя" играет Конституционный суд. Только партии в парламенте договорились сформировать правительство и назначить премьера - конституционный суд тут же объявил это решение недействительным. Более того: он потребовал распустить парламент. А еще отстранил от власти президента страны и назначил и.о. премьера. Опять же нарушив принцип разделения властей", - написал Косачев в своем Facebook.

Он отметил, что "вместо защиты политсистемы, суд стал ее крушить, явно выйдя за рамки своей миссии". По мнению сенатора, "миссия эта суду навязана теми, кто привык руководить страной как своей карманной компанией".

"В итоге внешние силы решили все же иметь дело с парламентом и сформированным им правительством. И это главная существенная новость сегодняшнего дня: в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и европейского комиссара Йоханнеса Хана говорится, что Европейский союз готов работать с созданным парламентом правительством", - отметил Косачев.

По мнению сенатора, Россия также должна придерживаться этой линии.

"Полагаю, это единственный путь преодолеть политический кризис в стране, и Конституционному суду логичнее было бы не торпедировать усилия парламента, президента и правительства, а сделать все для того, чтобы обстановка нормализовалась. Жизнь ведь на сегодняшнем дне не кончается", - написал сенатор.

В субботу, 8 июня, спустя несколько месяцев парламентского кризиса, депутаты от фракции ПСРМ и блока ACUM пришли на экстренное заседание парламента и избрали спикера, четырех вице-председателей. Затем было учреждено новое правительство. Конституционный суд признал эти решения неконституционными. В свою очередь, президент Додон и парламентарии настаивают, что законодательство страны не нарушалось.

КС решил временно передать полномочия президента исполняющему обязанности премьера Павлу Филипу. В свою очередь, парламентское большинство приняло декларацию с обращением к мировому сообществу и ООН с целью оценки ситуации в Молдове.

Политические силы, сформировавшие парламентское большинство, – с одной стороны, и Демпартия – с другой, обвиняют друг друга в узурпации власти в стране.

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В воскресенье сторонники Демпартии во главе с руководством политформирования вышли на акцию протеста, которая прошла на площади Великого национального собрания. Затем митингующие пикетировали здание администрации президента.