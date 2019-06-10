Д - Доверие, или Война компроматов в Молдове: У порядочности — не лицо молдавского политика

Съемка скрытой камерой настолько банальное явление в нашей политике (пару лет назад мы видели "клубничку" с участием Филата), что никого ничего не смутило: а зря!

Никто не сомневается, что молдавские политики в большинстве своем — люди непорядочные, двуличные и никогда свои обещания (особенно перед избирателями) не выполняющие. Это воспринимается как данность: трава — зеленая, летом жарко, а молдавский политик обязательно обманет.

Поэтому то, что произошло на днях, никого особенно не возмутило и не смутило. Ну, подумаешь, был снят разговор Владимира Плахотнюка с Игорем Додоном скрытой камерой! Пару лет назад мы видели видео погорячее в самом прямом смысле этого слова - "клубничку" с участием экс-премьера Владимира Филата.

Не будем касаться того, о чем шел разговор, кто что говорил, был ли там монтаж и склейки, поговорим по существу. Во-первых, политик, позиционирующий себя в качестве лидера одной из крупнейших партий страны, который много говорит о справедливости, честности и чести, тайком снимает и записывает переговоры, а собеседник об этом не знает. Это, как минимум, непорядочно, а максимум — уголовное наказание.

Во-вторых. Почему эту запись скрытой камерой тут же не распространить по всем СМИ, смотрите, мол, страну предают, распродают по кусочкам! Зачем надо было выжидать? А если бы случай представился не сейчас, а, допустим, через год-два? Так бы и лежала эта запись, спокойно дожидаясь своего часа? А потом ее бы обнародовали в нужный момент и можно было бы опять завести ту же пластинку. Смотрите, страну предают, распродают по кусочкам!

Тут главное ведь что? Не тревога и не боль за судьбу страны, за ее будущее. Тут вопрос доверия: вот как вести переговоры с кем-либо? Как договариваться? О чем бы не зашли беседы, кто бы чего не наговорил (иногда мы говорим то, что собеседник хочет услышать) важно сохранять хоть малую толику порядочности. Но у порядочности, увы, совсем не лицо молдавского политика

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ЛЕОНИД РЯБКОВ