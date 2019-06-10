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Политика
Еще одна примэрия признала власть нового Парламента и Правительства
10.06.2019

Примар села Петичены и местные советники опубликовали заявление, в котором «признают и поддерживают руководство парламента во главе с Зинаидой Гречаный».

В документе также отмечена поддержка правительству, во главе с премьер-министром Майей Санду.

Заявление было опубликовано в Unimedia.

Напомним, что накануне руководство города Тараклия также заявило, что новому правительству во главе с Майей Санду. Позже с аналогичным заявлением выступила Ирина Влах, написав, что она «полностью поддерживает» усилия Игоря Додона и недавно сформированного парламентского большинства.


 
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